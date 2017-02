Přejezd Javořích hor nebyl procházkou růžovým sadem

Broumovsko - Náročný přejezd Javořích hor čekal o víkendu na více než dvě desítky nadšenců, kteří se nenechali odradit náročnými podmínkami přibližně dvacet kilometrů dlouhého závodu Memoriál Emericha Ratha.

Běžkaři.Foto: Aleš Vaníček

„Letos se na start postavilo méně běžkařů než v minulých letech. Mnoho z nich odradilo že ještě den před závodem i v sobotu ráno pršelo," uvedla Eva Kolinková z pořádajícího Klubu českých turistů Broumov. Někteří účastníci vyrazili náročnější variantou přes Ruprechtický Špičák, jiní úbočím Javořích hor. Cestu ale nevzdal nikdo, všichni dorazili do cíle na Janovičkách.

Do běžkařské stopy Javořími horami vyrazil z trojicí přátel i René Herzán z Broumova, pro něhož to byla hodně náročná premiéra. „Napadlo mě to včera večer. Bylo to spíš z furiantství, že to ještě ujedu. Ujel jsem to, ale bylo to hodně náročný," přiznal s unaveným úsměvem, a dodal, že žádný před závodní servis nedopřál ani svým letitým Artiskám značky Polar. „Nemazal jsem nic. Pravděpodobně tam byl ještě starý vosk z roku 1978," pobavil okolosedící spolulyžníky.

Ti na tom ohledně lyží nebyli o moc lépe. „Těžce jsem promazal. Během závodu jsem mazal asi čtyřikrát, ale nebylo to nic platný pořád jsem prokluzoval," nemohl objevit vhodný voskařský recept Luboš Flousek. „Já to samý jeden krok dopředu a dva kroky dozadu," potvrzovala nevyzpytatelnost sněhové stopy Denisa Mádlová. „Prvních šest kilometrů jsem jeli 1:50."

Letošního účastnického diplomu si mohou považovat všichni. „Není to jen diplom za účast, je to diplom za statečnost, za to, že dokázali překonat obavy ze změklého sněhu, z hrozby celodenního mrholení, z půldenního přechodu hor v mlze," připomněla náročné podmínky Jaroslava Chaloupková, podle jejíž slov by patron závodu Emerich Rath mohl být spokojen. „Přece jen to s pohodlností a rozmazleností těch, co si říkají sportovci, není tak špatné. I když by ho možná trochu zarazil fakt, že mezi dvacítkou statečných převažovali šedesátníci, nejstaršímu běžkaři bylo dokonce 73 let! Kam se poděli ti mladší? Asi na uměle zasněžované sjezdovky vlekem nahoru, sjet dolů, to nestojí takovou námahu…," zamyslela se jaroslava Chaloupková.

Mladší účastníci se našli pouze mezi Broumováky. Z Broumova také přijelo účastníků nejvíce. Další dorazili z Náchoda, Hronova, Police n. M., jedna účastnice přijela dokonce až z Prahy. „Je jen s podivem, že z Meziměstí, odkud se vyráželo, byl jediný běžkař," mrzela ji slabá účast domácích.