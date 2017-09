Přes čáru jezdí načerno, cestu si zpevnili značkami

Machov - Ze značky Zákaz vjezdu ani z upozornění, že průjezd obcí je uzavřen, si řidiči, kteří z české nebo polské strany překonávají v Machovské Lhotě státní hranici, nic nedělají. Značka není zeď, která by je nepustila dál. Stejně tak zeď není ani hromada hlíny, která měla průjezdu po rekonstruované silnici zabránit.

Jak je dobře vidět přímo na místě, jezdí se přes zátarasovou hromadu i po vedlejší louce. A protože se po deštích udělalo na ilegálním obchvatu bahno, bylo potřeba vozovku zpevnit – zákazová značka a její podstavec jsou k tomu ideální. „Náhodně jsem si toho všiml minulý týden,“ ukazuje k poházeným značkám Petr Kysela, který žije necelých 200 metrů od zmiňovaného hraničního přechodu.

To ale není jediná alternativní cesta – zhruba o pět metrů dál vede další „bypass“, který má evidentně posloužit pro traktor nebo jinou těžší techniku. Tato zkratka vede přes příhraniční remízek a někdo si musel s její přípravou dát dost práce, o čemž svědčí čerstvý pařez po pokáceném kmenu nebo odvalené kameny.

Stavbyvedoucí dodavatelské firmy Eurovia Jiří Večeř o problému na hraničním přechodu ví. „Nějakej doveda nám tam hospodařil. Chceme to řešit do konce týdne nebo tak nějak. Bude se mi tam přesouvat mechanizace a pak tam neprojede ani kolo,“ ujišťuje Večeř.

„Tam nemá kdo co dělat – je to staveniště. Ale lidi jsou tak odrzlý, že nejsou líný rozebrat hromadu hlíny. To museli přijet snad nějakým bagrem,“ rozčiluje se stavbyvedoucí. „Opatření tam rozhodně přijmeme. Můžete být klidný – tam opravdu už pak neprojede nic,“ opakuje Večeř.

Jedna z podmínek pro přechodnou úpravu provozu říká, že dopravní značení bude denně kontrolováno. To se zde však zřejmě neděje, protože značky leží v blátě už týden. „Můžu říct upřímně, že nikoho nepoženu kilometr nahoru kvůli tomu, aby tam obnovil hromadu. Vím, že se tam budeme přesouvat na konci týdne,“ vysvětluje stavbyvedoucí Jiří Večeř, proč zůstala pirátská improvizace bez povšimnutí.

Petr Kysela, který spolu s dalšími zhruba 260 lidmi podepsal petici proti rozšíření režimu na hraničním přechodu Machovská Lhota – Ostra Góra pro provoz automobilů, na tomto příkladu vidí, že obavy petentů z nárůstu dopravy jsou opodstatněné. „Toto pohrdání zákazy svědčí o tom, že když motorista dojede až na hranice a vidí, že cesta dál nepokračuje, tak udělá možné i nemožné pro to, aby pokračoval dál. Vždyť to muselo dát spoustu úsilí, když tahá české cedule přes hranice do Polska,“ přejel Petr Kysela pohledem po značkách a stojanech, které leží v blátě. „Co asi tedy můžeme očekávat – jak se budou na silnici vedoucí obcí chovat řidiči, kteří tudy mají jezdit po opravě cesty,“ obává se dopadu předpokládaného nárůstu dopravy.