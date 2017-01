Příhraniční Meziměstí spojí s Walbrzychem autobus, jízdné je za hubičku

Královéhradecko - Trvalo téměř rok a půl, než se podařilo meziměstské radnici udělat poslední krok ke svému cíli - k prodloužení polské linky městské dopravy z Walbrzychu na státní hranici do Golinsku a odtud do Meziměstí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Krestýn

Meziměstské zastupitelstvo tento týden odsouhlasilo uzavření smlouvy na provozování autobusové linky č. 15 v úseku Golinsk, státní hranice - Meziměstí, nádraží ČD. Přestože se jedná o úsek dlouhý pouze 2400 metrů, jeho zahrnutím do dopravní obslužnosti se cestujícím z Polska i od nás otevírají nové možnosti.

První cestující se snad svezou v květnu

Smlouva s polským protějškem měla být podepsána hned ve čtvrtek 19. ledna, aby s ní mohl dopravce co nejdříve jet do Varšavy, kde na příslušném úřadě zažádá o licenci k provozování dopravy na českém území. Nakonec se vše drobně zkomplikovalo. „Smlouva zatím není podepsaná, protože polská strana v ní našla nějaké nesrovnalosti ve správnosti formulací. Ale oběma stranám jde o to, aby přeshraniční doprava fungovala co nejdříve," nepochybuje meziměstský místostarosta Pavel Hečko. „Vyřizování licence může trvat až čtyři měsíce. Ujistili nás ale, že udělají všechno pro to, aby to bylo co nejdříve." Pavel Hečko doufá, že by autobusová linka mohla začít jezdit nejdéle v květnu.

A jak tato přeshraniční novinka bude fungovat? Jedná se o čtyři spoje denně, které budou navazovat na vlaková spojení do Prahy, do oblíbených Adršpašsko-teplických skal či na Broumovsko.

Až 25 kilometrů jen za 2,60 zlotého

Pokud někdo pojede do Polska jenom na výlet nebo na nákup, bude moci v Meziměstí u vlakového nádraží nastoupit do autobusu, který jede až do centra více než stotisícového Walbrzychu. „Cestující zaplatí cenu jízdenky, která je pro celou trasu v jednotné výši, neboť se jedná o městskou dopravu. Podle poslední informace, kterou mám, by ta částka měla být 2,60 zlotého," prozradil místostarosta Pavel Hečko. To je podle aktuálního kurzu kolem 16 korun, což je na trasu dlouhou 25 kilometrů rozhodně příznivá cena.

Nová služba bude znamenat i zatížení meziměstského rozpočtu, protože radnice se zavázala platit určitou částku za ujeté vozokilometry. „Bereme to jako příspěvek města do rozvoje turistiky v naší oblasti. Zároveň tak posílíme dopravu do příhraniční městské části Starostín," připomíná místostarosta.

Od prodloužení autobusové linky si radnice slibuje také menší nápor osobních aut v létě, kdy Poláci často jezdí na meziměstské koupaliště. (řez)