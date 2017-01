Ptačí chřipka zatím chovy neohrozila

Královéhradecko - První případ ptačí chřipky v kraji, který se ve středu potvrdil u uhynulého volně žijícího kačera z rybníka na okraji Náchoda, rozvířil obavy chovatelů drůbeže v okolí. Bojí se, aby nepřišli o drůbež, přestože je minimálně týden zavřená v kurnících.

„Zpráva o nakažené kachně mě docela vystrašila. Sleduji situaci v celé České republice a dost mě zasáhly ztráty kolegů chovatelů," nechal se slyšet majitel deseti hnědých slípek. „Zavřel jsem je do kurníku hned, jak to bylo nutné, a mnohem víc je kontroluji. Používám dezinfekci, krmení skladuji v domě. Snad bude i nadále všechno v pořádku," přeje si postarší muž.

PRO CHOVATELE SE NIC NEMĚNÍ

Krajský ředitel Státní veterinární správy Aleš Hantsch uklidnil, že obavy zatím nejsou na místě, ale mimořádná veterinární opatření se musí dodržovat.

„Jelikož nakažený kačer byl volně žijící pták, je to menší zlo, než kdyby se nákaza objevila v chovu.

Pro chovatele se v tuto chvíli nic nemění. Stále platí už vydaná nařízení Státní veterinární správy, a to až do odvolání," připomenul Aleš Hantsch.

Ke zrušení všech opatření dojde až ve chvíli, kdy se situace zklidní, všechna vyšetření ptáků budou dlouhodobě negativní a neobjeví se žádná další ohniska ptačí chřipky, a to i v Polsku v oblasti poblíž Náchoda. „O aktuální situaci budeme samozřejmě informovat," ujistil Hantsch.

OHNISKO V POLSKU

Právě na území Polska, v lokalitě Kudowa Zdrój, se minulý týden potvrdila nákaza v jednom hospodářství. Všechna tamní drůbež byla bez odkladu utracena, v dalších dnech došlo i na preventivní likvidaci drůbeže v blízkém okolí postižené farmy.

Kvůli nákaze za hranicemi se osm obcí v našem regionu dostalo do ochranného pásma, které bylo stanoveno ve vzdálenosti tří kilometrů od ohniska nákazy, a dalších 57 obcí je v pásmu dozoru. To zasahuje až do vzdálenosti deseti kilometrů od ohniska nákazy.

„Chovatelé v ochranném pásmu musí být i nadále bdělí, mít drůbež v uzavřených prostorách a kontrolovat její zdravotní stav. Pokud zjistí úhyn, musí ho nahlásit veterinární správě," připomněl Aleš Hantsch některá z opatření, která platí už od 12. ledna.

Státní veterinární správa také eviduje počty drůbeže, například v Náchodě a jeho okolí je zjišťovali hasiči.

DESET LET BYL KLID

V Česku se nákaza objevila znovu po deseti letech. V roce 2007 se vyskytla na Pardubicku. „Co pamatuji, v Královéhradeckém kraji je to nyní zcela první případ," doplňuje krajský ředitel Státní veterinární správy a dodává, že kromě Náchoda jsou další potvrzené případy v Moravském Krumlově, v Ivančicích, Brodu nad Dyjí, v obci Lázně Toušeň, Chotčinách, Libějovicích, v Praze či Olomouci.