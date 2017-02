Radnice chce udržet provoz gynekologické ordinace, přispěje na ultrazvuk

Meziměstí - Zajistit co nejlepší lékařskou dostupnost pro občany svého města by mělo být cílem každé radnice. V Meziměstí tomu chtějí dopomoci i za cenu sáhnutí do městské pokladny.

Na začátku roku došlo v místní gynekologické ordinaci k velké změně. Po více než čtvrtstoletí, kdy do Meziměstí dojížděl lékař Bohumil Kleprlík, nově péči zajišťuje MUDr. Kateřina Brychová, a to v úterý odpoledne. Jedná se o zkušenou lékařku, které ale v meziměstské ordinaci schází ultrazvuk. A převážet ho z domovské ordinace v Broumově není zrovna ideální řešení. Starostka Eva Mücková si je vědoma, že zachování gynekologické ordinace v Meziměstí do budoucna je závislé i na tom, zda tam bude či nebude ultrazvuk. „Jednala jsem s paní doktorkou o možnostech a nabídli jsme jako město, že se budeme polovinou nákladů podílet na koupi přijatelně drahé variantě přístroje, který by vyhovoval podmínkám v Meziměstí," uvedla starostka Eva Mücková. Špičkové ultrazvuky se pohybují cenově nad milionem korun, ale pro Meziměstí, kde se v ordinaci provádí základní diagnostika, by postačoval přístroj v hodnotě kolem 400 tisíc. „Může se jednat i o ultrazvuk použitý. V současnosti je ve hře přístroj za cenu do 350 tisíc, který by si ovšem paní doktorka chtěla vyzkoušet a po zkušebním provozu by mohlo dojít k jeho koupi," odhalila meziměstská starostka současný stav věcí. Zastupitelé se jednohlasně usnesli na tom, že na zakoupení ultrazvuku město přispěje ze svých prostředků ve výši 50 % pořizovací ceny nebo v maximální výši 150 tisíc korun. Ale i tato částka by mohla být nakonec vyšší. „Je tu vůle, že pokud bude potřeba, tak se k tomu můžeme vrátit a částku v případně potřeby navýšit," dodala starostka s tím, že priorita zachování gynekologické ambulance je jasně daná.

