Řeky se zvedají. V Brodu hlásí stav ohrožení, v Krčíně jsou v pohotovosti

Náchodsko - Tající sníh a led v kombinaci s deštěm zvedají hladiny řek i na Náchodsku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Dnes 23. února před sedmou hodinou ranní se řeka Metuje na měřící stanici v Krčíně v Novém Městě nad Metují vyhoupla na II. stupeň povodňové aktivity. Výška hladiny kulminovala na značce 167 centimetrů, kterou dosáhla krátce po sedmé hodině a zatím si tuto laťku udržuje.

Žádné drama se však podle předsedy povodňové komise nekoná. „Problémy jsme dosud žádné naštěstí nezaznamenali. Naši pracovníci situaci sledují: jeden člověk jel podél řeky zkontrolovat, jestli není někde nějaká zábrana, pracovník životního prostředí monitoruje hlásiče a informovali jsme o situaci všechny obce, které leží na březích Metuje," vyjmenoval přijatá opatření starosta města Petr Hable. Podle prognózy by nemělo dojít k žádné kritické situaci. „Musí se to ale hlídat. Pro jistotu jsme ale připraveni – máme napytlováno a připravujeme další," doplnil Petr Hable s tím, že v Metuji je sice hodně vody, ale její rozlití mimo koryto řeky zatím nehrozí. „Sledujeme to bedlivě. Kdyby se cokoliv dělo, tak jsme připraveni."

Také stanice v Hronově vyzvala povodňovou komisi k bdělosti. Hranici I. stupně překonala včera ve 21 hodin a hladina stoupala až do pěti hodin ráno na 111 centimetrů a pak začala klesat.

Do nejnižšího stupně povodňové aktivity se dnes po půlnoci na pár hodin přehoupla i Stěnava v Otovicích na Broumovsku. Ta se ale po páté hodině ráno ze zelených čísel vyvázala a hladina začala pomalu klesat.

Nejdramatičtější situace na tocích Náchodska je v této chvíli na měřící stanici Brod u Heřmanic na Jaroměřsku. „Ve dvě hodiny ráno mi zazvonil telefon, že byla vyhlášená dvojka," říká starosta Heřmanic Josef Jelínek, který je zároveň předsedou místní povodňové komise. To byl ale jen začátek.

V pásmu druhého povodňového stupně se hladina kalného Labe udržela pět hodin a už po sedmé hodině ráno se přehoupla do červeného třetího stupně stavu ohrožení. Jak ale po deváté hodině Josef Jelínek, tak voda se zatím rozlila pouze do přilehlých luk v Brodě. Přesto ale pro jistotu upozorňují obyvatele, aby dbali zvýšené pozornosti a uklidili si na svých pozemcích věci, které by jim mohla voda vzít. „Předpokládám, že už se to začne pomalu snižovat. Výška hladiny Labe kulminovala pod přehradou Les království po třetí hodině ráno, takže když k tomu přidáme ještě další místní přítoky, tak zhruba po šesti hodinách by to mělo kulminovat i u nás," odhaduje předseda povodňové komise.