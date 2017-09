Režisér Strach oceněn na festivalu komedie, za Anděla Páně má dvě ceny

Nové Město nad Metují - 39. Festival české filmové a televizní komedie ovládly filmy Anděl Páně 2 a Bezva ženská na krku. Vyhlášení a předání cen se uskutečnilo včera v Kině 70, kde slavnostním večerem provázel moderátor Michal Jančařík.

Tomu na pódium přišel osobně poděkovat ředitel festivalu Zdeněk Krákora, a ocenil tak moderátorovo odhodlání překonávat bariéry a jeho profesionální práci. „S Michalem se na festivalu setkáváme již po jedenácté a pevně doufám, že u dalšího ročníku se na něj budeme moci zase těšit,“ věří Zdeněk Krákora.



Moderátora smích uzdravuje

Michal Jančařík opětoval řediteli slova uznání: „Návrat na festival je součástí mého ozdravného procesu a děkuji za veškerou pomoc Zdeňku Krákorovi, který mě na toto pódium vyvezl na mém vozíku přesně 28 krát. Příští rok mám v plánu vyjít pódium o berlích,“ věří moderátor, který ochrnul následkem krvácení do míchy po jinak úspěšné transplantaci ledviny.



Do Zlína ho nechtěli, v Novém Městě vyhrál

Režisér Zdeněk Zelenka, který předával Hlavní cenu odborné poroty pro tvůrce nejlepší filmové a televizní komedie Zlatý Prim Jiřímu Strachovi, si neodpustil kritiku na adresu pořadatelů festivalu ve Zlíně, kteří odmítli zařadit pohádku Anděl Páně 2 mezi soutěžní pohádky. „Anděl Páně 2 nebyl zařazen mezi soutěžní snímky na dětském filmovém festivalu ve Zlíně, což mě opravdu šokovalo. Taky jsem programové ředitelce napsal, že už tam jezdit nebudu, pokud se pro český pohádkový film nenajde místo mezi soutěžními projekcemi,“ zmínil Zdeněk Zelenka.



„Film, na který přišlo milion sto padesát tisíc diváků, který má své nepopiratelné kvality jak herecké, filmařské, výtvarné, tak u něj se akademici míjí v tom, jestli jde o pohádku či nějaký okrajový žánr. Přitom pohádku udělat - a mám s tím své zkušenosti - to je vždy velkofilm, tak je to složitý výrobní proces,“ ujistil publikum režisér z jehož rukou jeho kolega Jiří Strach cenu přebíral. „Takže Jirko, seš milionář a přeju ti to ze srdce.“



Zázraky se dějí

„Je to poprvé, co dostávám cenu na nějakém festivalu a moc si toho vážím,“ potěšilo režiséra Anděla Páně, a rozpovídal se: „ Pohádka spočívá vždy v nějaké laskavosti. Anděl Páně 1 byl o schopnosti obětovat se pro někoho a Anděl Páně 2 je o schopnosti umět odpustit nepříteli, o tom, že když si poprosíme ty svatý, tak oni nám z toho nebe dopustí občas nějak ten zázrak. A že ty zázraky se dějí, to už zde bylo několikrát zmíněno: Bohdalka se uzdraví a všechny nás přežije, to víme, kupříkladu další zázrak je že se Renč oženil a tak vidíte, že nekecám… Vám všem přeji i sobě, aby ten pravý Anděl Páně nás chránil celý život, abychom se měli hezky a držel palce i dalším ročníkům festivalu komedie,“ pronesl s úsměvem oceněný Jiří Strach.

Ocenění nejlepších:*Zlatý Prim, hlavní cenu odborné poroty pro tvůrce nejlepší filmové a televizní komedie, získal film Anděl Páně 2 a cenu do rukou režiséra Jiřího Stracha předal režisér Zdeněk Zelenka.



*Cenu Zdeňka Podskalského za nejvýraznější výkon mladého tvůrce získal Ondřej Konvička za hudbu k filmu Pohádky pro Emu. Cenu předával nový porotce festivalu, Daniel Bartá.



*Cena odborné poroty za režii byla předána vítězi Jiřímu Strachovi za filmovou pohádku Anděl Páně 2.



*Cenu za nejlepší mužský herecký výkon dostal Ondřej Vetchý, který se pro pracovní vytížení z účasti omluvil a pozdravil diváky prostřednictvím konferenčního přenosu. Oceněn byl za výkon ve filmu Bezva ženská na krku.



*Cena za nejlepší ženský herecký výkon byla udělena Petře Hřebíčkové za výkon ve filmu Bezva ženská na krku. Protože je herečka čerstvou maminkou, osobně se převzetí ceny nezúčastnila.



*Cena za výtvarný počin byla věnována Martinu Martincovi, architektovi filmu Strašidla. Ocenění předal akademický malíř Vladimír Suchánek, který cenu věnoval.



*Cenu FITES vyhlásil a předal František Němec. Cena byla udělena Jiřímu Vejdělkovi, Martinu Horskému a Tomášovi Hoffmanovi za film Bezva ženská na krku.



*Cena za nezapomenutelné role v českých komediích patří herečce Jiřině Bohdalové. Ta se pro nemoc omluvila.