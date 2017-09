Ryby mají rybník, mokřadním ptákům hloubí v parku ptačník

Jaroměř, Josefov - V unikátním Ptačím parku České společnosti ornitologické tento týden odstartovalo hloubení Slavíkovského ptačníku. „Tak, jak je rybník hlavně pro ryby, chceme zdůraznit, že toto vodní dílo bude především pro ptáky,“ vysvětluje správce Ptačího parku Josefovské louky Břeněk Michálek co se pod názvem ptačník skrývá.

Soustava čtyř mělkých tůní a dvou prohlubní s ostrůvkem a poloostrovem přijde vhod hlavně bahňákům a lučním druhům kachen – najdou zde místo vhodné k odpočinku, sběru potravy i hnízdění. „Tůňky poskytnou útočiště také ohroženým obojživelníkům a bezobratlým,“ zmiňuj Michálek význam ptačníku.

Již nyní hnízdí na zdejších podmáčených loukách například čejka chocholatá nebo bekasina otavní a s velkou pravděpodobností také silně ohrožený chřástal kropenatý.

CHTĚJÍ PŘILÁKAT NOVÉ DRUHY BHŇÁKŮ

„Je to další krok ve vytváření prostředí vhodného pro ohrožené mokřadní ptáky, mezi které patří i naše cílová skupina – bahňáci. Díky stupňovitým břehům ptačníku budou mít ptáci i v sušším období k dispozici mělkou vodu s bahnitým dnem a to by mohlo přilákat nové druhy, které zde zatím nehnízdí – například kriticky ohroženého vodouše rudonohého,“ přál by si Břeněk Michálek.

NA SVÉ SI PŘIJDOU I MILOVNÍCI PTÁKŮ

Hloubený Slavíkovský ptačník bude přínosem nejen pro přírodu, ale také pro lidi – na vodní hladině tůní a v její těsné blízkosti bude možné ptáky snadno pozorovat.

„V hnízdní sezóně přiláká trvalá vodní plocha kromě mnoha jiných druhů i luční kachny, například čírky. Jako tahovou zastávku a zimoviště by pak ptačník mohly využívat například slučky malé,“ věří v druhové rozšířní ornitolog Michálek.

Poblíž vodní plochy vyroste v budoucnu také ornitologická pozorovatelna a celý biotop bude využit také pro environmentální vzdělávání a osvětu, která již mnoho let v ptačím parku probíhá.

Historie Ptačího parku Josefovské louky



Ptačí park Josefovské louky vznikl na pozemcích, které byly vykoupeny nebo pronajaty pouze díky podpoře stovek dárců z řad organizací i veřejnosti. ČSO zde obnovila historický zavlažovací systém a udržuje zde luční hospodaření. Milovníci přírody a fanoušci ČSO mohou i nyní přispívat na výkupy pozemků na vytyčeném území a podpořit tak ochranu a péči o ohrožené mokřadní druhy.