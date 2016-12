Silvestr je tady! Vydejte se k řece s otužilci, k Čertově skále či do pevnosti

Náchodsko - Silvestrovská zábava nemusí být závislá jen na množství vypitého alkoholu. Legrace může začít už od rána a trvat po celý den. Zkuste se třeba ponořit do ledové řeky Metuje, vyšlápnout si k Čertově skále, sjet kopec na čemkoliv v přestrojení a na vlastní nebezpečí, vyrazit do kina nebo obdivovat ukázky střelby z kasematních a polních kanónů.

Otužilci se na Silvestra v Náchodě rozloučili se starým rokem v řece Metuji.Foto: DENÍK/ Regina Hellová

OTUŽILCI OKUSÍ LEDOVOU VODU V METUJI

Náchodský oddíl dálkového a zimního plavání pořádá poslední den v roce už tradiční silvestrovský křest začínajících otužilců na Metuji. Akce nazvaná Sejdeme se na Metuji aneb Česko-polské morsování se uskuteční od 13.00 hodin za budovou obchodní akademie. Šatny jsou zajištěné ve Střední průmyslové škole stavební v tělocvičně a sraz je možný už o půl hodiny dříve.

„Zveme širokou veřejnost. Přijďte v silvestrovských maskách a s dobrou náladou okusit ledovou metujskou vodu! A hlavně plavky s sebou," láká k účasti předseda otužileckého oddílu Metujští tygři Petr Kocián a dodává s úsměvem, že jako vstupné se určitě bude hodit slivovice, hruškovice či jablkovice. Tou se totiž každý plnoletý plavec ještě před ponořením do vody zahřeje.

U ČERTOVY SKÁLY POČKÁ SARKA FARKA

Magickým místem na silvestrovské odpoledne se už tradičně stane Čertova skála, která se tyčí se na kopci nad Suchým Dolem. Oblíbený „Silvestrovskej vejšlap" k tomuto skalnímu útvaru organizuje polický klub přátel turistiky. „Vydat se může každý po vlastní ose. Příchozí budeme čekat u Čertovy skály mezi 13. až 15. hodinou. Samozřejmě nebude chybět čertovsky dobrej mok pro dospělé a čaj na zahřátí pro děti. Na ně bude i letos čekat pekelník Sarka Farka," zve do přírody Petr Scholz z Klubu přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují a věří, že na akci opět zavítají stovky lidí, kteří tím udělají nejen něco pro zdraví, ale potkají se s přáteli, popovídají si a užijí si fajn atmosféru posledního dne v roce.

Další Silvestrovský vejšlap se chystá i v Teplicích nad Metují, a to od 10 hodin, kdy se vychází od kostela Panny Marie Pomocné. Procházka by měla trvat přibližně do 16.00 hodin.

V KINĚ ZAZNÍ BERLÍNSKÁ FILHARMONIE

Na neobvyklý zážitek zve také náchodské kino Vesmír, kde se dnes od 17.00 hodin uskuteční zhruba dvouhodinový satelitní přímý přenos z Berlínské filharmonie „Berlínské silvestrovské gala 2016". Na koncert do sálu berlínských filharmoniků, kteří se svým šéfdirigentem Sirem Simonem Rattlem letos opět přivítají nový rok, zve náchodské kino už pošesté. Speciálním hvězdným hostem večera bude mladý klavírista Daniil Trifonov.

SILVESTROVSKÉ RODINNÉ ODPOLEDNE

Zábava hlavně pro nejmenší se chystá dnes odpoledne v Novém Městě nad Metují. Dětský silvestr aneb Silvestrovské rodinné odpoledne potrvá od 15.00 do 17.00 hodin na Husově náměstí. Bohatý program nabídne zábavné soutěže pro děti, přetahování se starého roku s novým, přípitek „rychlými špunty" i ohňostroj. Pro děti bude už tradičně připravený čaj a párek v rohlíku zdarma.

V PEVNOSTI SE BUDE STŘÍLET Z KANÓNŮ

Na své si přijdou také příznivci historie. V josefovské pevnosti bude připravený neobvyklý program, a to od 14.00 hodin. V areálu Ravelinu No. XIV se uskuteční silvestrovské střelby z kasematních a polních kanónů. Na programu budou i komentované prohlídky muzeí Ravelinu XIV, Bastionu IX, Traxlerovy sýpky a podzemních chodeb. Připravený bude i stánek s občerstvením.

RECESISTÉ V KOSTÝMECH POJEDOU Z ČERŤÁKU

Zábava a bujaré veselí se chystá i v Červeném Kostelci. Parta recesistů „Čolek" už po šestnácté zahájí silvestrovský den tradičním sjezdem na čemkoliv, a to na vlastní nebezpečí.

V letošním roce došlo ke změně akce se přesouvá z oblíbené, ale už zastavěné Prodanky na Čerťák, což je nedaleký kopec. Pořadatelé věří, že ani tentokrát nebude o zábavu nouze. První posádky na podomácku vyrobených vozidlech vyrazí na trať úderem 10. hodiny, a to za každého počasí. Ani letos nebude chybět tradiční svařák, čaj a polévka.

KLÁŠTER JE K VIDĚNÍ I POSLEDNÍ DEN V ROCE

Pokud by vaše kroky vedly dnes na Broumovsko, pak i poslední den v roce můžete zavítat do broumovského kláštera a poslechnout si povídání o životě v něm. Prohlídky se konají od 11.00 a 13.00 hodin.

Z pestré nabídky akcí si přes den určitě vybere každý. Talíře plné dobrého jídla a sklenky šampaňského si připravte až na večer.