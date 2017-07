Skateparku zvoní hrana. Pohřbí ho vandalové?

Náchod - Poslední šancí je sehnat někoho, kdo zajistí bezproblémový provoz.

Skatepark v NáchoděFoto: DENÍK/ Regina Hellová

Nad skateparkem se po šestnácti letech stahují mračna. Měl sloužit pro freestylové a street aktivity, ale stále častěji se tam řešily problémy s vandaly a narkomany. Vedení města by chtělo dát hřišti ještě poslední šanci a hledá někoho, kdo by zajistil jeho bezproblémový provoz. Pokud se do konce letních prázdnin nikdo takový nenajde, skatepark definitivně zruší.

„Je to katastrofa. Vandalismus, drogy, všechno je špatně. Stahuje se sem problémová mládež ze sídliště u nemocnice, které nejde o skateboarding, ale pouze o ničení a dělání nepořádku. Dochází i k šikaně těch, kteří si přicházejí zasportovat," popisuje současný stav ředitelka Sportovního zařízení města Náchoda Jaroslava Justová a dodává: „Nezastaví je žádné ploty ani překážky, dělají si, co chtějí. Neuznávají autority. Bojím se o nově opravený přilehlý stadion Hamra, aby ho také nezačali ničit."

Podle Jaroslavy Justové se v začátcích o skatepark starala parta středoškoláků. Ti pak začali studovat na vysokých školách a nad hřištěm už se nedařilo držet potřebný dohled.

„V roce 2001 jsme tam měli klubovnu, tu ale vypálili. Předloni jsem tam nechala umístit upravenou autobusovou zastávku za téměř čtyřicet tisíc korun, ale začali ji také devastovat. Raději jsme ji přemístili na koupaliště, kde slouží dětem. Těch problémů už bylo opravdu dost," mrzí Justovou.

Velitel náchodské městské policie Petr Valica potvrdil, že docházelo k poškozování vybavení skateparku, ale především v nočních hodinách. Také se tam stahovali nepřizpůsobiví občané. „V době rekonstrukce stadionu Hamra byl skatepark uzavřený, a přes zákaz se tam dostaly nezletilé děti. Myslíme si, že to byly právě ony, kdo poškodily poslední dva díly plotu," uvedl.

Přestože se ředitelka Sportovního zařízení města Náchoda už dva roky snaží, aby byl skatepark definitivně zrušený a na jeho místě aby vznikla třeba venkovní posilovna, která by nepřitahovala problematickou mládež, náchodská radnice chce jediný prostor pro freestylové a street aktivity ve městě zachovat. Rozhodla se oslovit aktivní mladé lidi a skateboardisty.

„Hledáme někoho, kdo je znalý komunity „skejťáků" a za finanční odměnu by byl garantem bezproblémového provozu skateparku, aby nedocházelo k dalšímu ničení. Chceme dát tomuto projektu ještě šanci. Věříme, že investice, které do areálu v minulosti plynuly, měly smysl," je přesvědčený místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka. Dodává, že by byla škoda, kdyby skatepark z města zmizel a mladí lidé by museli jezdit až do Hradce Králové nebo do sousedního Polska.

Když bude mít město jistotu, že nebude docházet k dalšímu ničení parku, může zlepšit i jeho vybavení a nebránilo by se ani konání různých závodů či exhibicí. „Pokud se do konce letních prázdnin nikdo skateparku neujme, pak jeho provoz nadobro ukončíme," potvrzuje s lítostí místostarosta.