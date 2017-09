Sletová štafeta putovala nejen Náchodskem.

Jaroměř - K více než 4 000 kurýrů, kteří o víkendu nesli sokolskou sletovou štafetu a sletová poselství ze sídel sokolských župy do Tyršova domu v Praze, se v sobotu připojilo i na tři sta sokolů ze Župy Podkrkonošské-Jiráskovy se sídlem v Náchodě.

„Kurýři se sbíhali z celého území župy - z Hronova, Úpice, Dobrušky, Studnice a Dvora Králové nad Labem do hlavního proudu, který směřoval od Náchoda přes Jaroměř až do Vlkova. Do štafety se zapojilo 20 z 31 jednot naší župy. Dál už štafeta putovala po území sousední Župy Orlické,“ informovala o akci starostka Župy Podkrkonošské-Jiráskovy Helena Rezková.

Česká obec sokolská tak štafetou, která se rozběhla díky obrovskému nadšení a nasazení dobrovolníků, symbolicky odstartovala nácvik na XVI. všesokolský slet, který se uskuteční začátkem července 2018 v Praze. Helena Rezková