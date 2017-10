Sněžce chybí lidi. Našla je na Slovensku

Náchod – „Učňovské profese nejsou in a nedostatek řemeslníků brzdí rozvoj ekonomiky. Řemeslník je stavební kámen výroby, ale mladí chtějí být manažery či řediteli,“ krčí rameny předseda družstva Sněžka Miloslav Čermák. Přes veškerou snahu se Sněžce stále nedaří sehnat kvalifikované zaměstnance. Část výroby se proto musela přesunout na Slovensko, kde nyní zaměstnají dalších 40 lidí.

„Nepotřebujeme pracovní sílu, která nic neumí a nechce se učit. Potřebujeme řemeslo. A protože v lokalitě východního Slovenska ještě šičky jsou, a nějaký čas ještě budou, začali jsme podnikat tam,“ vysvětluje Čermák.



Podle jeho slov je nezaměstnanost už nejnižší a ti zbývající lidé nechtějí pracovat, ani se ničemu učit. „Zkoušeli jsme různé rekvalifikace a finanční podporu učňovských škol, ale nevedlo to k ničemu. Můžeme bojovat o další projekty a zakázky, rozšiřovat výrobu jen když budeme mít výrobní sílu,“ zdůrazňuje předseda družstva.



Miloslav Čermák také popisuje, jak Sněžka navázala družbu s učilištěm na Ukrajině. Učni z posledního ročníku absolvovali na počátku roku ve Sněžce praxi a firma si vybrala ty nejlepší.



„Dodnes čekají na naší ambasádě na razítko. Paradoxně vyřízení povolení do Polska trvá čtrnáct dnů, a tak mnoho z nich už dnes pracuje v Polsku a ne u nás. V loňském roce jsme hledali kooperaci v cizině, protože automobilce nejde říci, že něco nedodáte, a tak se snížila efektivita a tím i hospodářský výsledek a paradoxně i daň, ale vládě to nevadí. Někdy mám dojem. že naše argumenty neposlouchají,“ mrzí Čermáka.



Sněžka původně vyráběla tašky, kabelky, dámské a pánské peněženky a podobné galanterní zboží, postupně se začala zaměřovat na výrobu pro automobilový průmysl. Před 10 lety měla 800 zaměstnanců, nyní jich má jen 420. „Zlepšili jsme sice produktivitu a investovali do technologie, ale to nestačí. Jsme nuceni výrobu přesouvat za kvalifikovanou pracovní silou,“ konstatuje Miloslav Čermák a vyvrací argument odborářů, že jsou cizinci špatně placení. „Mají stejné normy a výdělek zpravidla vyšší, protože lépe využívají pracovní dobu a nemají problém s přesčasovou prací, když zákazník navýší objednávky,“ říká.



PODNIKÁNÍ PŘIJÍMAJÍ S VDĚKEM

Výroba, která se nyní přesunula do nové budovy bývalého lihovaru ve městě Snina na Slovensku, nabídla dalších čtyřicet pracovních míst. V případě zavedení další směny jich bude ještě více. Jedná se o dceřinou společnost Sněžky Autotex, která je zaměřená na šití komponentů v automobilovém průmyslu.



Hotové výrobky používají automobilky Ford, Opel či Renault. Výhodou je i to, že se na Slovensku zjednoduší a zrychlí povolování cizích pracovníků. „Také z města Snina máme podporu. Dokoupili jsme část pozemku za symbolickou cenu, máme mateřskou školku v sousedství, město zřídilo autobusovou zastávku přímo před naší budovou a to, že tam podnikáme, je přijímáno s vděkem,“ těší Miloslava Čermáka.