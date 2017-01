Sníh ochromil dopravu v kraji

Náchodsko - Vše, před čím meteorologové varovali, se včera vyplnilo. Sníh se sypal, vítr z něj dělal sněhové jazyky a auta se smekala.

Husté sněžení začalo už v noci na středu a pokračovalo i dopoledne. Vydatné bylo zejména na horách, například v krkonošském Černém dole napadlo do rána 44 centimetrů. Sněžení v kombinaci se silným větrem tvořilo sněhové jazyky a na mnoha místech zavládla i pověstná bílá tma.

Ochromila provoz na silnici od Červeného Potoka po Malou Moravu nebo mezi Broumovem a Božanovem na Náchodsku.

SILNICE BLOKOVALA NÁKLADNÍ AUTA

„Od rána do 15.20 hodin se v Královéhradeckém kraji stalo 55 dopravních nehod," řekl včera Deníku mluvčí krajské policie Jan Čížkovský. Řadu dalších nehod řidiči vyřešili bez policie.

V Pardubickém kraji byly vedle řady vedlejších silnic zablokovány i hlavní silniční tahy. Doprava tam stála zejména kvůli kamionům.

Odpoledne sněžení ustalo, ale klid netrval dlouho. Už kolem třetí hodiny začalo opět silně sněžit na Trutnovsku a večer vánice zasáhla většinu východních Čech.

Pro otrlé řidiče: Cestu na Božanov zahalila bílá tma

Boží dopuštění. Bílá tma. Šílenost. Těmito i jadrnějšími slovy pojmenovávali řidiči podmínky, které od včerejšího rána vládly na silnici mezi Broumovem a Božanovem.

„To se nedá, fakt není vidět na krok. Rozvezl jsem noviny do Křinic, tam jsem sice zapadl, ale traktor mě za půl hodiny vytáhl. Dál na Martínkovice a Božanov to ale nešlo. Traktorista, co tam vyhrnoval říkal, že tam stojí několik aut, ať tam ani nejezdím," svěřil se Deníku ranní doručovatel denního tisku.

Silný nárazový vítr se postaral o mohutné sněhové jazyky a ženoucí se sníh chvílemi znemožňoval vidění byť jen na sebekratší vzdálenost. „Volali mi ráno ze Správy a údržby silnic ať dáme na silnici značky zákaz vjezdu, které od nich máme zapůjčené celoročně. Teď už to jde, pendluje tam traktor s pluhem sem a tam aby to udržel průjezdné," popsal včera ráno aktuální situaci martínkovický starosta Jaromír Jirka.

SILNICE JE SICE SJÍZDNÁ, ALE JE TO O HUBU

Obdobně to vypadalo i dál po cestě na nedaleký Božanov. „Na chvíli to bylo ráno kolem půl sedmé uzavřené. Zůstal tam viset nějaký Polák," říká starosta Božanova Karel Rejchrt s tím, že silnice byla navzdory silnému větru nesoucímu sněhové vločky od Broumovských stěn jinak sjízdná. „Musím ale říct, že cesta je průjezdná pouze na vlastní riziko řidičů, protože není vidět na metr. Je to trochu o hubu," upozorňuje starosta obce.

Kdy naposled sníh způsobil dopravní problémy si starosta Karel Rejchrt jen těžko vzpomínal. „To už ani nevím, je to fakt hodně dlouho. Nějaký rok to už bude," nedopátral se v paměti starosta.

O Božanově se traduje, že pokud nebyl alespoň jednou během zimy zavátý, tak zima neskončí. Tato slova sice posledních několik let neplatí, ale včera k jejich naplnění bylo hodně blízko.

POŘÁDNÉ ZÁVĚJE PŘIŠLY PO PĚTI LETECH

Jako trosečníci si obyvatelé Božanova mohli naposled připadat na začátku roku 2011. Na Nový rok tam začalo sněžit, a hlavně silně foukat. Jediná cesta do vesnice zmizela pod závějemi

Příhraniční Božanov sice leží v závětří na úpatí Broumovských stěn, ale problém je v tom, že do obce vede z české strany pouze jediná přístupová cesta a tu dokáže počasí, které včera ráno v Broumovské kotlině úřadovalo, poměrně rychle zavát..

KDYBY BYLO NEJHŮŘ JE TU SKÚTR

Ale šanci na kontakt s ostatním světem tu mají i přes případné nástrahy počasí. Dobrovolný svazek obcí Broumovska totiž vlastní sněžný skútr. Ten je primárně určen k údržbě běžkařských tratí na úpatí Broumovských stěn, ale může sloužit i jako rychlá spojka v podobné sněhové situaci.

Poprvé ho použili v únoru 2010, kdy byla obec úplně odříznutá od světa. V poslední době na sníh chudé však zahálel. „Skútr už nevyjel dobrých pět let. Ale zatím to průjezdné je a snad nezapadneme," věří starosta, a je přesvědčen, že kvůli sněhu v Božanově hlady nikdo neumře.

Situace se během včerejšího dne na Broumovsku ale neuklidňovala spíše naopak. Tak je nasnadě otázka, do jakého rána se probudí dnes…

Pluhy, sypače i traktory jezdily non stop

Příděl sněhové pokrývky, která zasypala v noci z úterý na středu celou republiku, zkomplikoval život především řidičům.

V plném pracovním nasazení vyrazili do boje se stále padajícím sněhem především silničáři, kteří se snažili udržet všechny silnice sjízdné.

Náchodské středisko Správy a údržby silnic (SÚS) Královéhradeckého kraje mělo na šesti okruzích nasazeno sedm sypačů. Dodavatelsky ještě vypomáhaly čtyři traktory, které čistily především silnice ve městech. Přes noc a během včerejšího dopoledne napadlo asi deset centimetrů čerstvého sněhu a další stále drobně popadával.

DĚLALI NA DVĚ SMĚNY A JEZDILO SE NON STOP

„Pracujeme na dvě směny a všechna auta jezdí nepřetržitě. Průběžně se daří sníh odklízet a žádná silnice nemusela být uzavřena. Stane se, že než na konkrétní místo dojede pluh, tak jsou podmínky pro sjízdnost zhoršeny. S tím musejí řidiči v zimních měsících počítat. Důležité je přizpůsobit jízdu daným podmínkám a mít dobré zimní pneumatiky. Kdo toto nedodrží, tak se sám může stát překážkou v provozu, popřípadě i silnici zablokovat," informoval František Jadrný z SÚS Náchod.

Náchodské středisko nemělo po celou dobu sněžení nahlášen žádný neprůjezdný úsek, který by byl jakkoliv nesjízdný. Po dobu sněžení byly za chvíli po projetí pluhu některé silnice opět zasněžené či zaváté, ale byly průjezdné.

NA NOVÉM HRÁDKU SILNIČÁŘE ZLOBIL VÍTR

Nejhorší situace byla asi na Novém Hrádku. Tam působil problémy vítr okolo 25km/hod, který vytvářel především na otevřených prostranstvích na vozovce návěje.

„Tamní situaci si hlídáme pomoci kamer a meteorologické stanice, kterou máme na náměstí. Jezdí tam non stop nejen vozidlo s pluhem a posypem, ale i traktory. Situace tam je horší než například v Náchodě, ale stále se daří vše udržet sjízdné. Bez většího zpoždění jezdily i autobusy," doplnil František Jadrný.

NENÍ MOŽNÉ UDRŽET SILNICE STÁLE SUCHÉ

Situaci se dařilo zvládat i na středisku SÚS Jaroměř. Nasazena tam byla běžná technika, kterou mají k dispozici. Žádná speciální opatření prý nebylo potřebné dělat. Stav se začal zlepšovat kolem včerejšího poledne, kdy sněžení zesláblo.

„Silnice byly po celou dobu sněžení průjezdné. Je samozřejmé, že řidiči museli dbát zvýšené pozornosti a jezdit podle stavu vozovky. Není v žádných silách v zimním období udržovat silnice suché, což by si asi většina řidičů přála," vysvětlil zaměstnanec dispečinku SÚS Jaroměř.

NA SJÍZDNOST SI STĚŽOVALI HLAVNĚ DOPRAVCI

Že prý silničáři nestíhají uklízet sníh a počasí působí autobusové dopravě problémy, si stěžovali dopravní společnosti.

„Jezdíme opožděně asi o deset až šedesát minut. Některé úseky byly pro nehody a nesjízdnost na trasách uzavřeny. Musí se jezdit s maximální opatrností, protože jsou silnice špatně sjízdné," postěžoval si Petr Král ze společnosti ICOM Transport.

Průměrně dvacetiminutové zpoždění autobusů hlásila také společnost ARRIVA z Nového Města nad Metují. Vše bylo zdůvodněno jako špatná sjízdnost komunikace. Například linka z Nového Města nad Metují do Deštného v Orlických horách se zpozdila o 20 minut, což je na kluzkou cestu dobrý čas.