SOŠ pozvala děti do pohádkového lesa

Náchod - Již 16. ročník pohádkového lesa uspořádali pro děti z mateřských škol, 1. a 2. tříd základních a speciálních škol a stacionářů NONA a Cesta studenti Střední odborné školy sociální a zdravotní – Evangelické akademie Náchod pod vedením p. učitelky Ruth Stryalové, která je autorkou nápadu a dobrou duší celé akce.

SOŠ pozvala děti do pohádkového lesaFoto: Archiv školy

Letos děti putovaly po českých pohádkách. A tak se malebné údolí kolem řeky Metuje rozeznělo hlaholem dětských hlásků a výkřiky radosti, když se povedl nějaký úkol a když se objevila nová pohádková postavička. Na cestě jste tak například mohli potkat Boba a Bobka s jejich kloboukem, Křemílka a Vochomůrku, Macha a Šebestovou se sluchátkem, čerty společně s anděly a krásnou princeznu.

Na závěr vydařeného sluníčkem rozzářeného dne dostalo každé z téměř 230 dětí, které lesem prošly, teplý čaj se sladkou odměnou a malý dárek.

Pohádkový les ale jen nepobavil, ale i pomáhal. Škola je již čtyři roky členem fair tradeového hnutí, které se v celém světě snaží prodávat výrobky výrobců z Asie, Afriky či Latinské Ameriky, kteří se snaží uživit vlastní prací. Proto i na pohádkovém lese jste si mohli zakoupit výbornou fair tradeovou kávu či čaj a ochutnat laskominy, které studenti zapojení do tohoto hnutí sami připravili, a pomoci tak zacelit sociální rozdíly mezi naším a tamním světem.

Poděkování pak také patří členům SDH Běloves, kteří škole a dětem každý rok půjčují svoji hasičskou zbrojnici.

A co dodat závěrem? Snad jen to, že 16. ročník pohádkového lesa zasvěcený putování po českých pohádkách je již minulostí, ale ten 17. … ale to je zatím tajemství.

Jana Melicharová