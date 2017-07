Stadion je splněným snem

Náchod - Opravené sportoviště Hamra spolklo okolo 45 milionů korun.

Po padesáti letech opravené sportoviště Hamra, kterým prošly už tři generace sportovců, je pro Náchod doslova splněným snem. Rekonstrukce stála více než 45 milionů korun a součástí je i nově vybudovaná tribuna pro téměř 700 diváků.

Stadion nabízí běžecký ovál i sprinterskou rovinku s umělým polyuretanovým povrchem. Nechybí sektory pro skok vysoký, skok o tyči, hod oštěpem, hod diskem, vrh koulí a vrhačská loučka i sektor pro skok daleký. Uprostřed atletického stadionu se nachází fotbalové hřiště s přírodním travnatým povrchem, které bude sloužit zároveň jako dopadová plocha pro atletické disciplíny. Areál se má využívat i pro požární sport.

„Stadion nebyl opravený od roku 1971. I můj táta tady házel koulí a já, když mi bylo okolo devíti let, jsem tady zaběhl patnáctistovku za krásných 4:52," vzpomenul v pátek při slavnostním otevření sportoviště starosta města Jan Birke. Pevně věří, že další tisíce dětí a sportovců teď budou nové zázemí naplno využívat a Hamra i nadále budou v Náchodě středem sportu.

Hned první den otevření novotou zářícího sportoviště se konal 1. ročník atletické olympiády. Zúčastnily se jí děti ze základních škol náchodského okresu. Přijeli je podpořit i olympionici Eva Samková, snowboardistka, olympijská vítězka ze Zimních olympijských her 2014 v Soči a Josef Dostál, rychlostní kanoista, bronzový medailista z Letních olympijských her 2012 v Londýně na čtyřkajaku a držitel stříbrné a bronzová medaile z OH v Riu 2016.

„Ze stadionu jsem nadšená. U nás ve Vrchlabí takový vyrostl před několika málo lety a vždycky když se vrátím domů, trénuji tam. Je skvělé, že člověk nemusí běhat někde na štěrku," rozhlížela se po sportovišti Eva Samková a přiznala, že atletiku měla vždycky ráda a postupem času si uvědomila, že sport jí pomohl v mnoha věcech. „Naučila jsem se lépe komunikovat s lidmi, a to i anglicky, a stala se brzy soběstačnou. Sport je obrovská škola pro život a člověk se díky němu ze všeho „nepodělá"," usmívala se.

Úspěšný olympionik Josef Dostál dětem vzkázal: „Ať vás tady tělocvik, sportování a závodění baví a ať tady lámete svoje osobní rekordy, ne ruce a nohy."

Mezi mnoha vzácnými hosty byla při otevření stadionu i Květa Pecková (Jeriová), předsedkyně Českého klubu fair play a bývalá československá reprezentantka v běhu na lyžích a trojnásobná olympijská medailistka z let 1980 a 1984.

Místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka vzpomenul, že rekonstrukce nebyla ani trochu jednoduchá a přidaly se i komplikace. „Stadion je pod úrovní hladiny řeky a pronikala sem spodní voda. Komplikace byly jak při budování tribuny, muselo se použít mnohem více betonu a armatur, aby tribuna byla staticky pevná a nepraskala. Muselo se udělat odvodnění a tartanový povrch je propustný. Hřiště bylo třeba o něco navýšit, jinak by plavalo na vodě," popsal místostarosta.

Součástí stavby jsou tedy také drenáže, automatický závlahový systém, umělé osvětlení a oplocení.

Vedení města plánuje, že v budoucnosti by se mělo zpřístupnit nábřeží Metuje a vzniklo by ještě víceúčelové hřiště.

„Už na podzim letošního roku se má začít budovat také nové zázemí pro sportovce šatny, sociální zařízení i byt správce areálu," dodal Jan Čtvrtečka.