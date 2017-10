Tanečnici a lektorku ocenilo Marocké království

Nové Město nad Metují - Orientální tanečnice Dana Minaříková z Nového Města nad Metují získala speciální cenu Marockého království za příspěvek k česko-marockým vztahům a reprezentaci Marockého království.

DANA MINAŘÍKOVÁ získala speciální a velmi významnou cenu Marockého království.Foto: archiv Dany Minaříkové

„Cenu jsem převzala z rukou Její Excelence paní Sourii Omani, velvyslankyně Marockého království v České republice, a to na slavnostní recepci v rezidenci velvyslanectví v Praze,“ říká potěšeně Dana Minaříková a dodává: „Je mi ctí, že patřím mezi čtyři lidi v České republice, kteří obdrželi toto významné ocenění. O to víc mne těší, že jsem ho dostala právě za tanec, který je mou nedílnou součástí.“



Orientální tanečnice Dana Minaříková, jejíž umělecké jméno zní Sahar, a která tento tanec nejen provozuje, ale také vyučuje a propaguje, spolupracuje s velvyslanectvím už více než šest let.







Se svojí skupinou Sahar měli tu čest vystupovat v Marocké TV, při významných událostech v ČR, ale i v Německu, Itálii, Španělsku, Maroku, Rakousku, Norsku a v mnoha dalších zemích.



„Velice mne potěšilo, když paní velvyslankyně Souriya Omani prohlásila, že tančíme lépe než originální marocké skupiny. Je to dáno tím, že pro mne i pro skupinu Sahar je tanec nejen prací, ale především koníčkem,“ přiznává tanečnice a dodává, že výběr hudby a tvorbu kostýmů konzultuje se svými marockými přáteli a snaží se o co největší autenticitu tance.