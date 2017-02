Tříděný odpad budou kontrolovat brigádníci

Nové Město nad Metují - V Novém Městě nad Metují přišli se zajímavou novinkou. Dva brigádníci budou po dobu šesti měsíců kontrolovat, jak jsou naplněné kontejnery na tříděný odpad.

Popelnice na tříděný odpad. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Karel Pech

Vedení města chce zjistit, jestli by bylo finančně úspornější, kdyby firma na svoz odpadu vyvážela jen plné kontejnery, a to třeba i denně, ale nemusela objíždět i poloprázdné nádoby. Práce je vhodná třeba pro aktivní seniory či maminky na mateřské dovolené.

V praxi by to vypadalo tak, že by každý z brigádníků během dopoledne obešel přibližně 26 stanovišť na tříděný odpad, zkontroloval naplněnost nádob, naskenoval kód kontejneru a poslal do systému informaci.

Informace o stavu nádob budou k dispozici i obyvatelům města, a to na internetu. Na mapě s vyznačenými kontejnery se dozvědí, zda jsou nádoby plné či prázdné a jestli ještě pojmou další odpad. Tyto údaje se budou aktualizovat jednou denně.

Podle novoměstského místostarosty Michala Besedy se tak chce město zapojit do celosvětového konceptu chytrých měst. „Tato možnost, kterou využijeme v odpadovém hospodářství, nám přišla smysluplná a přispěje k ještě důslednějšímu třídění," říká Michal Beseda a připomíná, že Nové Město nad Metují má v rámci regionu celkem unikátní systém sběru odpadů z domácností, kdy lidé neplatí poplatek za jednotlivé osoby, ale vybírají si, jak často jim firma odpadky odveze, což je motivuje k důslednému třídění.

„Firma na svoz separovaného odpadu nyní objíždí všechny kontejnery a vysypává jen ty plné. Logické by bylo, aby objížděla a vysypávala pouze ty plné. K tomu by od března pomohli právě brigádníci, a to v půlročním testovacím provozu. Poté zhodnotíme výsledek," plánuje místostarosta.

„Možná se ukáže, že náš zavedený systém, kdy s firmou na svoz odpadu komunikují pracovníci technických služeb či odboru životního prostředí, kteří stav kontejnerů průběžně sledují, byl dostačující," připouští Michal Beseda. Prvním městem, kde tento nový systém zavedli, je Kolín a Novoměstští odtud čerpají zkušenosti.