Plátnem tatérů je lidská kůže

Jaroměř - Jen jednou za rok se v Královéhradeckém kraji naskytne příležitost vidět na vlastní oči malíře, jejichž plátnem je lidská kůže a štětcem tetovací strojek. Celkem 35 špičkových tetovacích studií z celé republiky, ze Slovenska a Polska se v pátek a v sobotu představilo v Národním domě v Jaroměři, kde se konal další ročník festivalu tetování Tattoo Event.

Ti, kteří měli před sebou velké „práce" začali svou tvorbu zvěčňovat do svých modelů už v pátek, ostatním se tetovací strojky rozebzučely v sobotním dopoledni.

NEMÁ NA SOBĚ UŽ ŽÁDNÉ VOLNÉ MÍSTO

„Soutěž je rozdělena do šesti kategorií podle druhu práce – Black&White, Old schoul, Coloor, Abstrakt, Horror atd," řekl Deníku za organizátory Kamil Grim, který šel se svou kůží na trh už tolikrát, že jako model dosloužil. „Já jsem už komplet, nemám na sobě jediné místo kam bych to dal," krčí rameny. „Vystřídalo se na mě víc tatérů. Většinou jsme soutěžili v zahraničí. Vyhráli jsme ceny v Regensburgu, v Kielu i jinde," vzpomíná na dobu, kdy jeho svaly sloužily jako vyhledávaný podklad.

Christy, která festival organizuje, přišla podle svých slov k tetování relativně pozdě – poprvé někdy ve 30 letech. „Přítel měl tetovací studio. Já jsem tetovala taky, ale teď už se věnuji jenom výuce," říká, a na otázku jak je tetování vnímáno českou společností v současnosti odpovídá:. „Ještě se najde hodně jedinců, kteří to odsuzují jako produkt související s kriminalitou. Já myslím, že až příští generace to bude brát jako normální věc."

ZA MÁLO PENĚZ HODNĚ MUZIKY NEČEKEJTE

Mnoho lidí se podle její zkušenosti stále k tetování staví tak, že ho chce mít za co nejméně peněz. „To by ale dělat neměli, protože nejlevnější znamená nejhorší. Tatér když vidí, že člověk chce dát jen tisíc korun, tak se s tou prací nebude moc zabývat. Tetování je umění, je to na celý život. Peníze by se měly řešit až na posledním místě," říká Christy, a přidává příklad. „Iphone stojí deset, dvacet tisíc, a za rok, za dva třeba přestane jít – tetování za stejné peníze je na celý život. Vyplatí se k tomu přistupovat s rozvahou a zodpovědně," doporučuje.

ABSTRAKCE SE UŽ TOLIK NEBOJÍ, JE NA VZESTUPU

Novinkou ve světě tetování, která je na vzestupu, je abstrakce. „Před rokem se toho lidé ještě docela báli. Letos už se této nové formy tetování přestávají bát, vyžaduje to více lidí, líbí se jim to," říká Christy, která má na rozdíl od Kamila na sobě ještě spoustu volného místa. „Mám hodně představ, co bych na sobě chtěla mít. Jsme ale hodně vytížení, takže na to nemáme moc čas. Prostě kovářova kobyla – znáte to," usmívá se Christy, jejíž parketou jsou old schoulová tetování. „Já jsem prostě stará škola," říká a ukazuje na sobě rukopisy různých tatérů. „Tohle dělal exmanžel, tohle předposlední tatér od nás ze studia, tady se učila moje dcera," prstem míří na motivy zvěčněné do kůže.