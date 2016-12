Vánoce se slavily i v josefovské pevnosti

Jaroměř, Josefov /FOTO/ - Koledy hrají, vánoční stromeček je řádně nazdoben, jak to na Štědrý den bývá, i svíčku ve skořápce někteří pouštějí po vodě. Chodí tu ovšem také pánové v kostýmech rakouských vojáků. Jsme totiž v Josefově, kde každoročně 24. prosince pořádají Vánoce v pevnosti, což je příležitost pro všechny, kteří nechtějí strávit Štědrý den jen v domácích papučích u televizních pohádek a raději se vydají se svými blízkými za zajímavým společným zážitkem.

„Každý rok je výzdoba jinak tematicky pojatá, letos jsme vybrali téma staročeské Vánoce. Je tu třeba věnec i stromeček visící od stropu, jak bývalo zvykem, a je u toho vysvětlení, proč tomu tak bylo. Návštěvníci se pak vydají do podzemí a zahrají si vánoční hru zaměřenou na staročeská řemesla a slova. Když zodpoví správně všech osm položených otázek, dostanou na konci za odměnu pevnostní betlém," popisuje štědrodopolední program jedna z organizátorek akce Tereza Kalinayová, jež je samozřejmě také oděná do staročeského kostýmu.

A tak se s vytištěnými otázkami rovněž vydávám do josefovských podzemních chodeb.

Na začátku té poutě mi dají svíčku v jakési kovové svítilně a dál se vydávám po šipkách, které sleduju velmi bedlivě, neboť tady bych bloudil opravdu nerad. Přede mnou tma, za mnou tma, jen z dáli slyším hlasy.

Po chvíli dorazím k prvnímu stanovišti osvětlenému svíčkou, kde je třeba z obrázků a textů na stěně a přiložených předmětů odhalit, čím se živila bába pučálnice.

„Vánoce byly vždy spojeny s řemesly a ke každému řemeslu patřil šikovný řemeslník, který se věnoval pouze té své jedné dovednosti. Některé názvy takových řemesel jsou nám dnes ale už cizí," píše se v úvodním slově k letošní vánoční hře.

Až tedy příchozí děti i dospělí rozluští, jak to bylo s živobytím baby pučálnice, dozví dále i o tom, co pekl caletník, jak se říkalo výrobci lžiček, čím si vydělával ščibalník, okřinář, slaměnkář, rýmař nebo sviňák. Vězte, že posledním zmíněným pojmem byl prý nazýván pasáček vepřů.

Následuje speciální štědrodenní prohlídka pevnosti s josefovským patriotem a průvodcem Karlem Kulhavým, jenž i střihem svých vlasů a vousů jako by vypadl z doby, o které tak rád návštěvníkům vypráví. K chuti mezi tím jistě přijde klobáska pečená v krbu a rodiče s dětmi si také mohou namalovat a vystřihnout vánoční přáníčka.

„Hlavně si to mohou všechno užít spolu a rodinně," dodává Tereza Kalinayová k myšlence, která za akcí stojí.

JAKO PRVNÍ MĚLI VOJENSKÉ VÁNOCE

Takzvané Vánoce v pevnosti jsou již velmi tradiční akcí pro tento sváteční den. Z počátku se konaly vánoční prohlídky podzemí. „Ani přesně nevím, kdy to bylo poprvé, už je to jistě více než deset let," zamýšlí se Karel Kulhavý. S rokem 2012 pak organizátoři přidali v areálu Bastionu I další program a tematickou výzdobu. „Jako první jsme měli vojenské Vánoce, takže byl militar, vojenský stromeček, černo-žluté rakouské barvy, figurky vojáčků, a měli jsme i jezulátko, které bylo na dělové lafetě, aby to bylo echt vojenské," vzpomíná průvodce.

Od té doby jsou ovšem témata trochu více vánoční, předloni se například hra zaměřovala na české zvyky spojené s tímto obdobím, loni zase na ty cizokrajné. Každý rok je prý zájem o akci větší a větší. Loni se přišlo podívat kolem tří stovek lidí, letos to vypadá opět na navýšení štědrodenního rekordu.

V ÚNORU CHYSTAJÍ V PEVNOSTI MASOPUST

Jak velí i muzejní trendy, podobné interaktivní akce chystají v pevnosti organizovat nadále. „Je lepší, když si třeba děti mohou na ty předměty, o kterých hra je, přímo sáhnout. V podobném duchu jako je tato vánoční akce, budeme 25. února pořádat masopust. Budou se tu vyrábět masky a tak podobně. A chystáme také nový projekt. Pokud to dopadne, budou mít návštěvníci prohlídku pevnosti i se zvuky. Střílení z pušek, klapot koňských kopyt, hovory vojáků a tak dále. Nebudou samozřejmě chybět průvodci v kostýmech i se zbraní," vypočítává Tereza Kalinayová další plány, které mají návštěvníkům ještě důkladněji a autentičtěji zprostředkovat tu část dějin, o kterých josefovská pevnost tak poutavě vypovídá.

Bronislav Jaroš