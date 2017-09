Vila Čerych otevírá své dveře návštěvníkům

Česká Skalice - Dnes, v pátek 8. září, se otevírají jindy nepřístupné prostory Vily Čerych všem zájemcům, kteří chtějí využít příležitosti a nahlédnout do unikátního domu rodiny Čerychovy.

Vila Čerych v České Skalici.Foto: Náchodský deník

V průběhu Dne otevřených dveří Vily Čerych jsou všichni zváni na komentované prohlídky domu i zahrady, které budou začínat vždy v celou hodinu od 13 do 17 hodin. „Jako každý rok chceme příchozím ukázat celou Vilu a zároveň odvyprávět kousek z příběhu domu a lidí s ním spojených,“ řekl ředitel Centra rozvoje České Skalice Jiří Kmoníček.



Návštěvníci se budou moci občerstvit kávou ve stylové prvorepublikové kavárně, ve které bude obsluha i dobově oblečena. V zahradě pak bude také připravena výstava o proměnách Vily Čerych v čase. Snímky budou připomínat dům i zahradu v různých dobách její historie. Zájemci se také budou moci zabavit různými hrami, které pro ně budou v zahradě připraveny.



Historická prvorepubliková vila představuje skvost meziválečné architektury. Dnes slouží i se zahradou jako místo relaxace, kulturních a vzdělávacích akcí, ale také se zde mohou lidé ubytovat nebo si pronajmout prostory pro své oslavy nebo školení. Unikátní prostory se také staly oblíbeným místem pro pořádání svateb, a už mnoho párů si v zahradě Vily Čerych řeklo své Ano.



Do Vily budou moci v rámci dnů otevřených dveří zavítat zájemci již popáté. V minulém roce nádherné prostory domu i zahrady nalákaly mnoho návštěvníků a setkaly se s pozitivními ohlasy. „Moc se nám tady líbilo. Stihli jsme si zahrát snad všechny hry, které jsme na zahradě našli. Prošli si s průvodcem dům i zahradu. Nakonec jsme poseděli i v kavárně a ochutnali domácí limonády. Moc jsme si to ve Vile užili,“ pověděla Kristýna Jirásková z Nového Města nad Metují.



Daniela Erychlebová