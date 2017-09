Vlci budí emoce: Chovatelé ovcí vytáhli do boje!

Policko - „Dost už bylo týrání našich zvířat!!! Vlky tady nechceme, divočinu na Aljašku, Naše zvířat nechováme pro vlčí tlamy.“ Těmito a dalšími nápisy doplněnými o fotografie zakrvácených a roztrhaných ovcí vyrazili v pátek večer desítky lidí na manifestaci proti šíření vlka na území CHKO Broumovsko.

Povolená manifestace se před budovou Správy CHKO v Polici nad Metují nakonec nekonala. „Musíme se přemístit na Mýto, protože se nás bojí a školení mají tam,“ vyzval chovatel ovcí Jan Šefc necelou stovku přítomných, aby se přemístili do několik kilometrů vzdálené restaurace, kde se mělo konat školení Vlčích hlídek. Jejich dobrovolní členové mají hledat pobytové znaky vlka a tipovat vhodná místa na umístění fotopastí.

A právě tohoto školení chtěli využít chovatelé ovcí, ale třeba i houbaři a další lidé, kteří z činnosti výskytu vlka nejsou nadšeni, aby přišli říct hlasité ne rozšiřování vlka. A nutno říct, že si nebrali servítky.

„Vylezte ven vy srabáci, neschovávejte se. Už bylo dost týrání zvířat,“ křičel do megafonu chovatel ovcí Jan Šefc, zatímco několik dalších lidí zvedlo nad hlavu vidle s transparenty, jejichž sdělení ukazovali do oken salónku, kde mělo probíhat školení. Nakonec se demonstranti na setkání aktivistů „nanominovali“ a zcela zaplnili salónek – ti co se nevešli zůstali stát venku pod okny.

OCHRANNÁ ŘEŠENÍ JSOU PRÝ NEPOUŽITELNÁ

„Vadí nám neúnosné rozšiřování vlčích smeček na Broumovsku. Vlci ztratili svoji plachost, chovají se nepřirozeně. V přírodě neplní svoji funkci, kdyby ji plnili nic proti nim nemáme. Týrají hospodářská zvířata. Účinná ochrana proti vlkům v zemědělství neexistuje, nabízená ochranná řešení Správy CHKO jsou v praxi nefunkční,“ hlásal do megafonu Šefc. „Vy jste totiž takový ochránci zvířat, že chráníte jen jedno a ostatní zvířata vás nezajímají,“ láteřil.

A pak se pustil do konkrétních příkladů, že rady ochranářů, jak ochránit stáda, nefungují. „Pastevečtí psi v obydlené oblasti je nesmysl. Kolem každé ohrady vede turistická cesta, zahrada nebo silnice. A hlídání stád lidmi? Tady paní Zachariášové je 75 let, celý léto chodí s hráběmi a vidlemi, vy čumíte do monitoru, a do rána ji ovce sežere vlk. Vysvětlete jí, když celý den maká na poli, jak si má v noci ty svoje zvířata hlídat. Tak jí je hlídejte vy, když chcete chodit po lese,“ rozkatil se Jan Šefc na adresu zaskočených ochránců přírody.

Ti se sice snažili oponovat, ale jejich názory na obranu vlka demonstrující slyšet nechtěli a zanikli v hlasitém moři naštvané většiny. Argument, že „člověk zabírá vlkovi místo“ mnohé rozčílil natolik, že houstnoucí atmosférou začala létat i ostrá slova, ale i příměry z nichž až mrazilo. „Stále nám říkají – hlídejte si lépe svoje stáda, máte je nezabezpečený. Ale to je stejný, jako byste dal do mateřský školy učitele pedofila, a matkám těch malých dětí řekl, že si je musí lépe hlídat, on že ten pedofil taky potřebuje práci, že pravděpodobně budou s tím problémy problémy, ale ať si udělají nějaký opatření, aby jim je třeba nezardousil,“ vytáhl mrazivý příklad Jan Šefc.

KULKA JE ZA ČTYŘI KORUNY, PLOTY ZA MILIÓNY

Nejen chovatelé ovcí, ale třeba i houbaři, kteří se s vlkem potkali zastávají názor, že do hustě zabydlené oblasti, jakou CHKO Broumovsko je, prostě tento predátor nepatří připomínají, že vlk se od pradávna lovil, protože ho lidé považovali z škůdce a báli se ho. „Dávám to jako návrh myslivcům, ať nosí obojky s kusem řetězu a střílej v lese psy. Kulka stojí čtyři koruny a je to vyřešený. Ploty za stamilióny nic nevyřeší, to tvrdím já, senohrab Jan Školník,“ hodil do placu jeden z přítomných radikální řešení, jak rázně vlčí otázku řešit.

CHTĚJÍ ROZHÝBAT KOMPETENTNÍ ZADKY

Přestože názory chovatelů zněly hodně hlasitě, Jan Šefc si nemyslí, že by to nějak stanovisko ochranářů pozměnilo. „Nechtěj slyšet jiný názor. Chceme vyvolat jednání na ministerstvu životního prostředí,“ říká Jan Šefc, který na ministerstvo již psal, ale žádné odpovědi se zatím nedočkal. „Nikdo z kompetentních s námi nechce jednat. Řešili jsme to i přes Asociaci soukromého zemědělství ČR. Doufám, že dnešní demonstrace aspoň malinko zvedne ty úřednický zadky a bude se něco dít,“ chce být optimista chovatel ovcí.