Vlčí hlídky budou hledat vlky. Houbaři na ně narazili, aniž by chtěli

Broumovsko - Důkazy o dalším rozmnožování vlků na Broumovsku ale i v dalších částech České republiky hledá Hnutí DUHA s pomocí dobrovolníků Vlčích hlídek.

Už za necelý měsíc se k nim mohou přidat účastníci víkendového školení zaměřeného na ochranu a monitoring velkých šelem. To se koná 15. až 17. září na Správě CHKO Broumovsko v Polici nad Metují.

„Zářijová školení tak zahájí v pořadí již osmnáctou sezonu Vlčích a Rysích hlídek, které chrání velké šelmy v našich lesích a mapují jejich výskyt,“ vysvětluje koordinátor Vlčích hlídek Jiří Beneš. „Snažíme se Vlčí hlídky maximálně zefektivnit. Určitě nebudeme nabírat 200 lidí. Když se přihlásí nějakých 25 až 30 lidí, tak to bude optimální počet, který nijak mimořádně nezvýší návštěvnost lokalit, které vlci obývají. Je to efektivní i z toho důvodu, že se můžeme rozdělit do menších skupin a během jednoho dne obsáhnout poměrně velké území,“ říká Jiří Beneš.

Pro nové zájemce o účast v hlídkách budou připravené informace ze života velkých šelem, základní poznatky k terénnímu monitoringu či přednášky českých i zahraničních odborníků zabývajících se velkými šelmami.

O tom, že by vlčí pár z loňského roku měl vlčata i letos zatím ochranáři ze Správy CHKO Broumovsko nemají stoprocentní informace. „Je ale velká pravděpodobnost, že nějaká vlčata mají,“ říká Petr Kafka z Agentury pro ochranu přírody a připomíná, že podle záznamů fotopastí se vloni narodila dvě mláďata. „V terénu je fotopastí aktuálně pět a kontrolují se zhruba jednou za dva týdny až jednou měsíčně.“

Důkazy o výskytu vlků mohou zatím nejlépe poskytnout chovatelé ovcí, kteří ale na rozdíl od ochránců nemohou vlkovi přijít na jméno.

Poslední nepříjemnou zkušenost s útokem vlků na ovčí stádo zažili na rodinné farmě Stanislava Martince v Teplicích nad Metují tento týden. „Vlítli nám do stáda dvě noci po sobě, zadávali čtyři ovce a dva berany,“ říká k dozvuku nezvané vlčí návštěvy Jan Manych. „Tři ovce byly sežraný asi ze dvou třetin. To neudělá jeden vlk, to byla smečka,“ má jasno Manych, který přišel už na jaře o jehňata. Ovce přitom byly u chléva, ze kterého mají přístup do pastevního komplexu.

Zatímco dobrovolníci budou pracně v lesích na Broumovsku hledat důkazy o dalším rozmnožování vlků, někteří lidé se s touto psovitou šelmou už setkali tváří v tvář aniž by po tom toužili. Své o tom ví i Josef Macháček ze Žďáru nad Metují, kterého při houbařské výpravě zaskočilo nečekané setkání: „Šel jsem takovou lesní cestou, koukám po těch májovkách a najednou vidím za příkopem schoulený… Já myslel, že to je štěně. Říkal jsem si, že ho tam nemůžu nechat, tak jsem se k němu přiblížil a ono to na mě vyjelo. Chvíli jsem na něj mluvil, koukal, jak je zabarvený, a pak mi to došlo. Udělal jsem krok zpátky, že půjdu domů a zase po mně vrčel. Doma jsem pak nastartoval internet a koukám: Byl přesný – vlk obecný. Stoprocentní vlče,“ je si jistý Josef Macháček.

Prakticky ve stejné lokalitě nad Maršovským údolím se s vlkem setkal i houbař z Policka. „Ani o tom nechci mluvit nebylo to vůbec nic příjemného,“ nechtěl se vracet muž k okamžiku, kdy na něj při sběru hub koukal vlk z dvaceti metrů.