Z klání opravdových chlapů z lesa vzejde v Adršpachu Dřevorubec roku

Adršpach - Zručnost, síla, napětí i zábava to vše nabídne 9. ročník oblíbených dřevorubeckých závodů s českou i zahraniční účastí Dřevorubec roku 2017, který bude zahájen v sobotu 21. ledna v 10 hodin za hlavním parkovištěm v Dolním Adršpachu.

Dřevorubci si opět po roce měřili v Adršpachu síly.Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Dřevorubecké závody, jak jsou koncipovány v Adršpachu, jsou nejtvrdší dřevorubecké závody u nás. Soutěž je určena zejména pro opravdové dřevorubce, kteří pracují s pilou v lese, kde se potýkají s krásami i útrapami, které tato práce přináší.

„Zjistit kdo z nás je nejlepší v tomto oboru je jedna věc ale druhá věc je setkání lidí, které spojuje právě dřevorubectví. Začínalo to někdy před 18 lety, kdy jsme poseděli popovídali ve 12 lidech, a pak nás bylo najednou 30, 60, 100 až to přerostlo v závody, na kterých vloni startovalo 29 dřevorubců z celé republiky, Polska a Slovenska, na které se přišlo podívat 1600 diváků. Stejně jako vloni budou i letos zastoupena všechna horstva od Šumavy po Krkonoše a od Krušných hor přes Beskydy až po slovenské Tatry," těší Pavla Cohlu, jak se setkání dřevorubců proměnilo mimořádné setkání s mezinárodním přesahem.

Zatímco v prvních ročnících byl počet startujících omezen, tak letos se mohou do soutěže přihlásit i zájemci v den konání závodu. „Zatím máme kolem třech desítek soutěžících a mezi nimi je 18 chlapů, kteří tady dosud nikdy nebyli. Ze Slovenska přijedou dokonce autobusem,"usmívá se Pavel Cohla.

Pro návštěvníky bude už tradičně připraven bohatý doprovodný program. Zájemci se budou moci projet novými Jeepy, k vidění bude ukázka tahání s koněm, projížďky v saních tažených koněm, ukázka dřevo sochařství a různé prezentace lesní techniky s poradenskou službou.

Přestože účastníci ze Slovenska z Brna, Vyškova či z Beskyd a z jiných míst místním dřevorubcům „vyhrožují", že letos jim prvenství odvezou z Broumovského výběžku, tak v osmileté historii soutěže se tak nikdy nestalo. Uvidíme, kdo se bude nejvíce radovat v sobotu odpoledne.

Disciplíny, které na dřevorubce čekají

Závod začíná výměnou řetězu na liště s kontrolním řezem, a pak přijde na řadu úkol, který prověří fyzické dispozice startujících. „Je to nakládka polene na valník. Letos závodníci budou nakládat deset polen a pak všech deset budou muset sundat dolů," popsal Cohla, a zdůraznil i jednu novinku, která jako třetí disciplína rozhodne o tom, kdo postoupí do semifinále. „Závodník bude mít za úkol doodvětvit strom, seříznout, popsat, uvázat kládu do řetězu a dá znamení strojníkovi na lakatošovi, že může táhnout."

Po těchto třech disciplínách se dvacet nejlepších dostane do semifinále, kde budou čekat dva úkoly přesekávání volně ležícího polena a odvětvování kmene.

Velké finále: Královskou disciplínou je kácení na přesnost. Bude určeno jen pro pět nejlepších. Vítěze určí nejpřesnější muška.