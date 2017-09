Za dopravní kolapsy může oprava vytížené křižovatky

Náchod - Už několik týdnů trvají práce stavbařů, kteří opravují průtah Náchodem. Řidiči se snaží hlavně neuvíznout v koloně, což se jim nyní, kdy se pracuje na dopravně nejsložitějším úseku, příliš nedaří.

V těchto dnech se pracovalo na frekventované křižovatce silnice I/33, a to na Českoskalické ulici, kudy se Komenského třídou vyjíždí z centra města.

„Je to dopravně nejsložitější část rekonstrukce, stávající dopravní omezení způsobují v posledním týdnu komplikace, doprava ve městě během dne několikrát kolabuje,“ potvrdil starosta Náchoda Jan Birke a dodal: „Minimálně do konce týdne bych proto doporučoval, a to hlavně řidičům kamionů, aby se Náchodu úplně vyhnuli! V nejlepším případě až do skončení oprav v listopadu.“

V první polovině tohoto týdne má být křižovatka dokončená a poté se v Českoskalické ulici na výjezdu z města u hotelu Hynek bude opět jezdit obousměrně.

Nyní si mohou řidiči osobních vozidel zkrátit cestu do centra odbočením doleva u plaveckého bazénu a dále pokračovat po ulici Komenského.

To, že oprava křižovatky dopravu na 14 dní ještě více ztíží, stavbaři předpovídali. Mnohdy však situaci komplikují i jiné příčiny – například technická závada na vozidle nebo kamion, kterému došla nafta. V tak hustém provozu pak dochází k fatálním následkům.

„Co se týká průběhu stavebních prací v úseku na příjezdu do Náchoda, probíhají po třetinách vozovky. Levý pruh ve směru do Polska je už téměř hotový, do konce srpna se dokončí střední pruh a předpokládaný termín pro dokončení pravého pruhu je konec října. Souběžně se pracuje na přilehlých chodnících,“ sdělila mluvčí náchodské radnice Nina Adlof s tím, že na stavbě pracuje hned několik firem, které musí průběh prací koordinovat i s opravou ulice Nemastova, jejíž rekonstrukce je také jednou z největších investičních akcí města Náchoda.