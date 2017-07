Žalobu zamítli, k obchvatu je blíž

Náchod - Krajský soud smetl ze stolu protest Sboru dobrovolných občanů (SDO) proti územnímu rozhodnutí. Stavba se může připravovat.

Krajský soud v HKFoto: Archiv

Nevyužití všech předchozích opravných prostředků – tak Krajský soud v Hradci Králové odůvodnil zamítnutí žaloby SDO proti verdiktu krajského úřadu, který potvrdil rozhodnutí MěÚ Náchod o vydání územního rozhodnutí pro výstavbu obchvatu města. A právě skutečnost, že spolek nepodal odvolání ke kraji už proti rozhodnutí náchodské radnice stála za neúspěšnou žalobou.

"Rozhodnutí soudu velmi vítám, navíc v tak krátké době, je to skvělá zpráva! Pro všechny, kteří se podílejí na celém procesu a dnes již na dalších přípravných pracech je to rozhodně dobrý signál, že se posouváme s touto pro Náchod nesmírně důležitou stavbou kupředu," potěšilo náchodského starostu Jana Birke.

Původně bylo plánováno, že žalobu podají spolky a vlastníci pozemků, kteří jsou v trase obchvatu a jsou stavbou přímo dotčeni. Nicméně nakonec v tom SDO zůstal sám.

A jak na rozhodnutí krajského soudu SDO reagovala? „Zvažujeme další postup. Je tu možnost kasační stížnosti, což je záležitost náročná jak na přípravu, tak na finance. Není úplně pravděpodobné, že bychom do toho šli, ale v tuto chvíli zatím společné rozhodnutí nepadlo,“ říká Michal Kudrnáč, podle něhož je příprava dokumentace a vykoupení pozemků bude ještě běh na dlouhou trať. „I kdyby to šlo hodně rychle a bez jakýchkoliv komplikací, tak je to otázka pěti šesti let,“ odhaduje Kudrnáč.