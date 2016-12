Zámecký medvěd Ludvík marodí s nohou

Náchod - Medvědi hnědí, Dáša a Ludvík, obývají původní hradní příkop náchodského zámku už téměř čtvrt století. Ročně k nim zavítají tisíce turistů, kteří při poznávání historie vítají i milou podívanou na dva spokojené chlupáče. Jednomu z nich, Ludvíkovi, však poslední dobou není nejlépe a potřebuje veterinární péči. Na jaře ho čeká uspání a podrobné vyšetření.

MEDVĚDI DÁŠA A LUDVÍK už dávno považují náchodský zámek za svůj domov. Žijí tu přes dvacet let a ve zdejším medvědáriu strávili už pěknou řádku zim. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

„Začal kulhat na zadní nohu a každý týden mu veterinární lékař královédvorské zoologické zahrady dává injekci. Na jaře se na něho budou chtít podívat důkladně. Uspí ho a udělají rentgen nohy," sdělil Josef Jarkovský, který se o medvědy stará a ošetřuje je společně se svou manželkou Irenou.

Zatím se prý přesně neví, co je příčinou Ludvíkových obtíží. Na vině mohou být například různé nárůstky. Injekce medvědovi ulevují od bolesti a tlumí zánět. Dostává také léky na ochranu kloubů a vitamíny.

Zda došlo v posledních týdnech ke zlepšení, se těžko odhaduje.

Medvědi totiž vzhledem k zimnímu počasí začali více spát. „Chodíme k nim po dvou až třech dnech, abychom se podívali, zda něco nepotřebují. Dáme jim tam například tvaroh a zkontrolujeme, zda něco nepotřebují. Přilepšujeme jim i dobrotami," sdělil ošetřovatel s tím, že klidový režim by Ludvíkovi mohl pomoci ke zlepšení zdravotního stavu. „Doktor věří, že se to zlepší a medvěd bude zase v pořádku," míní Josef Jarkovský.

Zajímavostí je, že oba medvědi jsou na sobě závislí a Dáša dokonce Ludvíka hlídá a pečuje o něho. „Když medvědice vidí někoho cizího, zahání Ludvíka do kotce, aby se mu nic nestalo. Když nechodil, nosila mu žrádlo," popsal ošetřovatel.

Medvědi obývají zámecké medvědárium od svých dvou let. Do té doby žili u cirkusu ve špatných podmínkách. Ludvíkovi je nyní 26 let a podle svého ošetřovatele se tito medvědi hnědí dožívají okolo padesáti let, pokud se s nimi dobře zachází a dostávají vyváženou stravu.