Zarážením hory symbolicky zavřeli ve vinařské obci Litoboř vinici

Litoboř /FOTO/ - Obec se zhruba 12O obyvateli je jedinou na Náchodsku, která již osm let může používat status vinařské obce. Přičinil se o to vinař Jiří Pelikán, který má na viniční trati vysazeno přes 1250 hlav vinné révy. A to už je důvod pro vinobraní, které i přes nepřízeň počasí v sobotu po poledni přilákalo více než sto domácích i přespolních milovníků vína.

„Stává se již tradicí, že se první říjnovou sobotu scházíme na ochutnávce vína v hostinci u Jiřího Pelikána, který je největším pěstitelem vín v Litoboři. Kromě něj se vinařství věnují další dva pěstitelé, ale nějaká hlava vína se pne u leckoho na zahrádce,“ říká Josef Vlček, který se ve fraku v cylindru chopil role průvodce vinobraním. Jednou u největších událostí vinařova roku je tradiční zarážení hory, který nemohl samozřejmě chybět ani v Litoboři. „Ačkoliv se tato tradice na Moravě stále udržuje, většinou má formu divadelního představení. Dříve byl tento zvyk velice důležitý. Měl většinou ochranou funkci a zajišťoval, že se s vínem v jeho poslední fázi zrání nic nestane,“ vysvětloval pod neutuchjícícmi kapkami deště Josef Vlček. Na rozdíl od předchozích třech ročníků litobořského vinobraní tentokrát průvod s hudbou nešel zarážet horu přes údolí k velké vinici Jiřího Pelikána, ale k obecní minivinici, která letos ze dvou třetin prořídla. „Rád bych se přimluvil u litobořských vinařů, aby každý jednu hlavu odkopl a vysadil ji zde na obecní vinohrad, protože dvě hlavy ze tří nám sežrali hryzci, tak je to takový docela smutný pohled,“ podíval se na minivinici, které přívlastek mini s několika málo hrozny sedí naprosto akurátně. V tradici zarážení hory se pojilo hned několik ochranných prvků, které měli zajistit stoprocentní ochranu před zloději, špačky, škůdci a jinými trampotami. Nesmělo se nic podcenit. „Žádám tímto hotaře litobořské, aby připravili zarážení hory,“ vyzval partu ochránců vinice, kteří uchopili kmínek mladého stromu a vsunuli jej do vykopané díry. „Muzika ustoupí o tři metry vpravo, ať má ještě kdo hrát,“ vyzval z bezpečnostních důvodů při pohledu na zvedající se kmen vedoucí muziky Šmikuranda Pavel Řídký své muzikanty. Jakmile byla hora zaražena počasí se umoudřilo a přestalo pršet. „Doufám, že nepřijde vichřice jako před dvěma měsíci, a chvíli tu vydrží stát,“ připomněl Josef Vlček větrnou pohromu ze začátku srpna, která se prohnala také nad Litoboří a okolím. Opravdové vinobraní se sklizní hroznů by se mělo na litobořské vinici odehrát poslední říjnový víkend. „Letošní sklizeň co do množství nebude patřit k bohatým. Hodně nám uškodily mrazy, některé keře nám vůbec neobrazily. Jsou tam řádky, kde těch hroznů visí hodně málo,“ je si vědom Jiří Pelikán. „Tak, jak jsme měli vloni a předloni velkou úrodu, letos toho nebude moc. Nedělali jsme ani burčák, protože vína bude opravdu málo,“ očekává litobořský vinař, kteří se na svá vína dívá jinou optikou než běžný konzument. „Beru je spíše z pohledu, jak moc ten hrozen potřebuje práce. Pro mě je třeba úžasná odrůda Merzling, na kterou nejdou vosy ani špačkové, protože je malinko pozdější než Solaris, a nevyžaduje příliš péče – zjednodušeně řečeno roste, visí a dozraje sám,“ usmívá se Jiří Pelikán.

Autor: Jiří Špreňar