Zazpívá Ortel v Jaroměři? Radnice musí řešit dvě petice

Jaroměř - Jaroměřská radnice je jako mezi mlýnskými kameny. Plánovaný koncert kapely Ortel, která je často označovaná za xenofobní a kontroverzní, vyvolal pozdvižení. Vznikly dokonce dvě petice. Jedna vyzývá vedení města, jako vlastníka divadla, ve kterém se má koncert uskutečnit, aby se akce zrušila. V opačném případě slibuje demonstraci. Druhá přesvědčuje, že by se koncert konat měl. Starosta Jiří Klepsa zatím mlčí.

Skupina OrtelFoto: www.ortel.cz

450 PODPISŮ PROTI KONCERTU

Pod peticí proti koncertu je za zhruba stočlennou iniciativu „Sabotujme koncert Ortelu v Jaroměři" podepsaný historik Jan Hamerský. Petice čítá okolo 450 podpisů. „Pan Hnídek, neboli Tomáš Ortel, totiž byl nejen členem neonacistické skupiny Conflict 88, ale dodnes je v rámci českého neonacistického hnutí činný. Zcela běžně účinkuje na sjezdech extrémně pravicových politických uskupení. Ostatně jeho jaroměřská štace pořádaná konzervativně – pravicovým Řádem Národa – Vlastenecká unie (ŘNVU) je toho důkazem. ŘNVU se nijak netají rasistickými názory," vysvětluje Jan Hamerský a dodává, že je to do očí bijící zhanobení odkazu tisíců Čechů, Slováků a Sovětů, jejichž jméno dnes nese náměstí, kde stojí budova jaroměřského městského divadla. „Tito lidé, kteří v roce 1944 v bojích o dukelský průsmyk přišli o své životy, totiž bojovali s lidmi téhož ražení jako pan Hnídek," míní historik a upozorňuje, že názory zpěváka, i když nejsou podle zákona trestné, nepatří do demokratického prostředí.".

„Neonacisté nemají žádnou úctu k tradičním křesťanským hodnotám lásky a slitování, jimiž se zaklínají, natož lidským právům. Kdo tvrdí opak, lže, nezná nebo ignoruje dějiny první poloviny 20. století," zdůrazňuje Hamerský.

KDYŽ KONCERT NEZRUŠÍ, BUDE DEMONSTRACE

Obává se, že se v hledišti divadla sejdou příznivci krajní pravice ze širokého okolí a dají se z jejich strany očekávat projevy rasismu a xenofobie. Mohlo by dojít i k násilí a výtržnostem v ulicích Jaroměře. „Proto vás vyzývám, aby toto vystoupení Tomáše Ortela v Městském divadle v Jaroměři bylo bezodkladně a bez náhrady zrušeno nejpozději k 17. únoru," apeluje autor petice na město a sděluje, že v opačném případě se hodinu před začátkem koncertu uskuteční před hlavním vchodem do divadla pokojná demonstrace.

FANOUŠCI ORTELU SE CÍTÍ URAŽENÍ

Autorkou druhé petice, která žádá, aby se koncert rozhodně nerušil, je Ivana Jeroušková. Oslovila jaroměřskou radnici s tím, že fanoušci kapely se cítí uražení pomluvou Jana Hamerského, jenž je nazývá rasisty a xenofoby, kteří by měli návštěvou koncertu kapely ohrožovat obyvatele Jaroměře a přesvědčuje radnici, že písně kapely Ortel nejsou nacistické, rasistické ani xenofobní a své fanoušky Tomáš Ortel svými písněmi k ničemu podobnému nenabádá.

„Na koncerty kapely chodí lidé různých věkových skupin od malých dětí až po seniory. A to z důvodu, že texty písní jsou pravdivé a upozorňující na situaci v naší zemi, která není příliš dobrá. Ne však vinou kapely Ortel, ale vinou vlády, která nám všem a to nejen fanouškům, ale všem občanům v této zemi život zdárně znepříjemňuje," vysvětluje Ivana Jeroušková a žádá, aby vedení města petici Jana Hamerského nebralo v potaz a zve zástupce vedení města na koncert, aby se údajně sami přesvědčili.

Pod její názor se podepsalo přes 700 fanoušků a příznivců kapely. Podle Jana Hamerského je jejich počet vyšší, protože se podepisují lidé z různých koutů republiky. Kdežto petici proti konání koncertu podepisují převážně ti z Jaroměře a okolí.

ORGANIZÁTORKA NEMÁ OBAVY

Situaci ohledně vystoupení kapely Ortel sleduje i organizátorka Michaela Rojtová. Ta tvrdí, že na koncerty Ortelu jezdí osobně už čtyři roky. „Chodí na ně i rodiče s dětmi, senioři i lidé různých profesí a všichni jsou si tam rovni. Nemám obavy, že by se při koncertu v Jaroměři mělo dít něco špatného," uklidňuje situaci. Podle organizátorky se má jednat o akustický koncert s komorní atmosférou. „Obavy pana Hamerského jsou naprosto zbytečné," tvrdí Rojtová.

STAROSTA SE VYJÁDŘÍ V MĚSTSKÉM ZPRAVODAJI

Zda se koncert uskuteční, nebo bude zrušený, ještě není jisté. Jaroměřský starosta Jiří Klepsa přiznal, že radnici oslovují příznivci i odpůrci kapely. „Rozhodl jsem se, že se k tomu vyjádřím prostřednictvím místního zpravodaje, který vyjde ve středu 15. února," reagoval. Zpravodaj se podle starosty dostane do všech domácností a informace se proto dozví všichni zdejší obyvatelé, kterých se to týká.