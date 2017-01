Zimní království motoristům jako pohádka nepřipadá

Náchodsko - Někde silnice mizela před očima v bílé tmě, jinde byla úzká pro protijedoucí vozidla.

AŽ VE VODNÍM PŘIVADĚČI skončila jízda pro řidičku ve Zliči u České Skalice.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Cesty v zimním království připomínají po dvou dnech vydatného sněžení silnice náchodského regionu. Bílá nadílka dál komplikovala dopravu i včera, i když už zdaleka ne jako ve středu. „Hlavní tahy včetně silnice na polské Klodzko sice zůstávaly po celý den jakž takž protažené a sjízdné, přesto však spousta řidičů musela kličkovat mezi zapadlými a zaklíněnými kamiony, a to i na hlavních silnicích," ohlédla se za náročnou středou tisková mluvčí náchodské policie Eva Prachařová

PŘEKÁŽKY: BÍLÁ TMA A NEPOJÍZDNÉ KAMIONY

Některé cesty pak nešly projet ani s největší opatrností. Po setmění se stala zcela neprůjezdnou silnice v Bohdašíně od Broumova na Teplice nad Metují.

Ve Spech u Nového Města nad Metují zase blokovaly silnici zapadlé kamiony, ve stejnou dobu nezvládl stoupání u nemocnice také nákladní vůz v Jaroměři a vytvořil tam překážku provozu.

Po půlnoci hlásili potíže s nesjízdnou silnicí z Červeného Kostelce na Náchod, kde se vytvořila ledovka, ve čtyři ráno blokovaly silnici č. 14 mezi Novým Městem a Náchodem u Vrchovin 3 uvízlé kamiony a ještě v sedm hodin ráno byla tato silnice pro kamiony nesjízdná.

„Na špatnou viditelnost a zapadanou silnici doplatili motoristé o půl šesté ráno u Broumova, když řidička prvního auta zastavila s autem na otevřeném prostranství, neboť nemohla rozeznat, kudy vede silnice. Za ní jedoucí řidič osobního automobilu nestihl dobrzdit a narazil. Nehoda se obešla bez zranění," popsala okolnosti nehody Eva Prachařová.

CHTĚL ZABRÁNIT STŘETU A POBOURAL PLOT

Další nehoda na Broumovsku se stala mezi Otovicemi a Martínkovicemi před druhou hodinou odpoledne. Také ta skončila bez škod na zdraví.

„Řidič vozu LandRover dostal na zasněžené vozovce smyk a narazil do protijedoucího autobusu Irisbus. Řidič autobusu se ještě snažil srážce zabránit a zatočil vpravo, kde poboural plot rodinného domu," uvedla Eva Prachařová. Celková škoda byla odhadnuta na 150 tisíc korun, z toho 100 tisíc na poškozeném autobusu, 40 tisíc na LandRoveru a 10 tisíc na plotu.

JEEP JEL, KAM CHTĚL, A NARAZIL DO RADLICE

Přímo do radlice odhrnovače sněhu se podařilo narazit v pět hodin odpoledne řidiči Jeepu v Suchém Dole u Police nad Metují. I tomu na zasněžené a namrzlé komunikaci jelo auto jinam, než chtěl, přitom se dostal do protisměru, kde narazil levou zadní částí do radlice protijedoucího vozu. „Rovněž tato nehoda se obešla bez zraněných," uzavřela výčet středečních nehod Eva Prachařová, a doplnila aspoň jedno pozitivum, že u žádné z nich pak policisté nezaznamenali řidiče pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek.

