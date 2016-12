Zvonkohra ruší úředníky při práci

Náchod - Nadšení z nové unikátní zvonkohry, kterou vedení města věnovalo před několika dny občanům jako vánoční dárek, nesdílejí zdaleka všichni. Zaměstnanci Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), jejichž okna kanceláří směřují přímo ke zvonkohře, si už došlápli na městský úřad. Zvonkohra jim vadí. Dokonce prý chtějí, aby byla přemístěná do jiné části města.

NOVÁ ZVONKOHRA na Karlově náměstí v Náchodě ruší zaměstnance OSSZ.Foto: Deník/ Regina Hellová

„Opravdu je to obtěžující. A to je zima a jsou zavřená okna. V létě budeme poslouchat křik nepřizpůsobivých občanů u zurčících fontán s vodou a do toho zvonkohru. Super klid na práci," nechala se slyšet jedna dlouholetá pracovnice úřadu, která si nepřála zveřejnit svoje jméno.

Skutečnost, že někteří nespokojení úředníci už navštívili radnici, potvrdila Sabina Matoulková z odboru kultury městského úřadu. „Už den před slavnostním odhalením zvonkohry přišli někteří zaměstnanci správy na radnici a požadovali, abychom zvonkohru přemístili," popsala Matoulková a sdělila, že vedení města zamýšlelo, že by zvonkohra z tohoto důvodu hrála pouze čtyřikrát denně a melodie by byly kratší.

Mluvčí radnice Nina Adlof ale včera sdělila, že po pečlivém průzkumu a na základě mnoha pozitivních ohlasů bylo rozhodnuto o tom, že zvonkohra bude hrát v každou celou hodinu v době od 9 do 18 hodin ve všedních dnech i o víkendech. Věří, že se tato unikátní novinka stane příjemnou zastávkou nejen v předvánočním čase.

„Zvonkohru je skutečně možné řídit prostřednictvím aplikace přes WiFi, ale z pochopitelných důvodů opravdu nepůjde o „jukebox". Nastavení lze kdykoliv změnit, tuto „výsadu" však bude mít jen pověřený pracovník Městského úřadu Náchod," ujistila Adlof a vyvrátila tím další obavu zaměstnanců OSSZ, kteří se domnívali, že zvonkohru si bude moci prakticky po celý den kdokoliv spouštět pomocí mobilní aplikace.

Intenzita zvuku zvonkohry je 80 decibelů, a to přímo v její blízkosti. Se vzdáleností samozřejmě klesá. Pro příklad - na internetu je možné najít tabulku, kde třeba 75 dB představuje spláchnutí toalety, stejnou hodnotu bychom naměřili u rychlovarné konvice těsně před varem, 80 dB má například křik nebo vysavač či osobní automobil v městském provozu.

„Samozřejmě pamatujeme na noční klid. Mezi desátou hodinou večerní a šestou ranní bude zvonkohra rozhodně vypnutá," ujistila Adlof.

Jan Jakubec z OSSZ Náchod sdělil, že paní ředitelka Dana Wirtová si momentálně vybírá plánovanou dovolenou, proto ještě stížnosti některých svých kolegů, že je bude zvonkohra rušit při práci, neřešili.

„Popravdě ani nevím, že už kolegové navštívili městský úřad, ale zhruba dva negativní ohlasy jsem slyšel. Já sám mám okna na druhou stranu budovy a zvonkohra mi vůbec nevadí. Chápu, že zaměstnancům úřadujícím v její blízkosti to může být nepříjemné," reagoval Jakubec s tím, že po návratu paní ředitelky z dovolené situaci proberou na poradě.

Čtyři metry vysoká zvonkohra s modelem náchodského zámku je vyrobená z broušené nerezavějící oceli a připomíná bránu do města. Jedná se o zcela unikátní dílo, které se má stát atraktivním turistickým cílem pro návštěvníky Náchoda, ale i příjemným zpestřením pro zdejší obyvatele. Podle ohlasů se zdá, že se mnoha z nich zamlouvá.

„Je to supr! Velká pochvala, skvělý nápad," napsal na facebookových stránkách města Tomi Andrejs.

„Skvělý nápad, jen tak dál. Udělejme z Náchoda město zajímavé pro obyvatele, turisty i náhodné návštěvníky. Město pro lidi. Remcalové a nespokojenci se najdou vždycky. Nenechte se odradit," vzkázal vedení radnice Aleš Zamykal.

Čtěte také: Náchodští mají jedinečnou zvonkohru i rekord v řetězovém zvonění