Politici si myslí, že pracují pro blaho svých občanů. Nebo ve vyšším zájmu. Ve jménu demokratických hodnot. Pominu-li ty, kteří nikdy nechtěli sloužit lidu, ale jen svému kontu, dokonce jim to i věřím. Potíž je v tom, že naprostá většina obyvatelstva je neposuzuje podle jejich měřítek užitečnosti, ale podle těch svých.

V tomto směru je vypovídající čerstvý průzkum agentury STEM. Celých 84 procent lidí soudí, že se kabinet příliš nesnaží, aby zabránil výraznému nárůstu chudoby v ČR. „Nejvíce kritičtí jsou v tomto směru voliči opozičního SPD a hnutí ANO, 97 a 93 procent z nich si myslí, že vláda nekoná dostatečně,“ píší výzkumníci.

STAN jako vládní balvan

Velkorysejší jsou voliči koalice SPOLU, především ODS. Ale i 70 procent příznivců Pirátů jek Fialově týmu v tomto směru kritických. Občané se zkrátka bojí budoucnosti. Kvůli zdražování energií a pohonných hmot muselo 80 procent z nich začít šetřit a omezovat své potřeby. Více než čtyři pětiny si myslí, že ceny zboží a služeb nebudou klesat celý příští rok. Jak s těmito údaji nakládá vláda?

Zdůrazňuje, že viníkem je Vladimir Putin a jeho válka na Ukrajině. Což ovšem nesedí při srovnání výše inflace v rámci EU, jejíž průměr činí osm procent a v Česku je třetí nejvyšší. Kabinet zatím činil jen několik kosmetických krůčků typu zrušení silniční daně nebo přechodného snížení spotřební daně na benzin a naftu, což se nakonec u pump nijak neprojevilo. Zvýšil okruh příjemců doplatku na bydlení a trochu zjednodušil formuláře, které žadatelé musejí vyplnit. Pětitisícový jednorázový bonus na děti do 18 let schytal jako nesystémové opatření spíš kritiku.

O parametrech sociálního energetického tarifu ani o zdanění zisků energetických firem zatím nevíme nic. To vše už měla mít vláda hotové. A především o těchto krocích mají denně informovat premiéra ministři financí, průmyslu, sociálních věcí. Pořád dokola.

Fiala v pasti, z níž lze utéct

Populistická opozice totiž také umí číst a výše popsaná data dokonale využívá. Andrej Babiš a Tomio Okamura stupňují kritiku. Křičí, že vláda se stará hlavně o Ukrajince, ale pro naše lidi nedělá nic. A navíc jedna vládní strana je „organizovaný zločin“, jak tvrdí Babiš o STAN.

Když se lidé podívají na složenky a do svých peněženek, co si asi tak řeknou? Ten Petr Fiala je frajer, že tak skvěle zahájil předsednictví a pomáhá Ukrajině? Nebo že by se měl vrátit Babiš, protože za něho jim bylo líp? Je správné, že premiér Fiala vyznává hodnotovou politiku, ale jsou časy, kdy musí vzít v potaz i sílu propagandy.