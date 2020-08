Snížit daně zaměstnancům je riskantní, ale správné

Premiér Andrej Babiš navrhuje zrušení takzvané superhrubé mzdy. To, že by z krásné češtiny zmizelo ohyzdné slovo, je pěkné. Důležitější je, že by se zaměstnancům výrazně snížily daně. Z jejich mzdy by si stát ukrojil méně. Zůstalo by víc na osobní útratu.

Foto: Deník