Kdy už to všechno skončí? Zemi trápí nová a nečekaně zlá vlna pandemie. Do toho předražená energie. A navíc znehodnocení úspor. Nyní vláda tvrdí, že příští rok bude šestiprocentní. Před několika měsíci předvídala více méně poloviční. Z čeho to vyčetla? Jak jí můžeme věřit? Odcházející politici jsou bezradní. Od jejich nástupců nemůžeme čekat zázraky.