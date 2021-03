Naděje jménem očkování sílí. Stačí jen chvíli vydržet

Naděje, to je asi to, co člověk teď na konci února, nejvražednějšího února za desítky let, potřebuje nejvíc. Nebudu tvrdit, že jsme z toho venku. Naopak, počet lidí, kteří právě mají covid-19, jednu z nejmizernějších nemocí, které jsme tu od španělské chřipky před sto lety měli, je nejvyšší, co kdy byl.

Foto: Deník