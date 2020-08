Není to tak dávno, co rybníček hradecké politické (ale i té občanské) ješitnosti rozvířila kola trolejbusu, jenž měl na svém skle polep: „Nudíte se v Hradci? Zámek Pardubice“. Z marketingového hlediska věčného rivala města nad soutokem Labe a Orlice to byl super tah.

Komentář Petra Vaňouse | Foto: Deník

Místo toho, aby se hradečtí politici při pohledu na toto drážní vozidlo pousmáli a ocenili krásný šťouchanec ze strany „Koněpůlek“, vydráždilo je to do nepříčetna a polep musel z trolejbusu pryč. Teď by však mohl přijít čas odplaty a na vozech pardubického městského dopravce by si mohl Hradec vychválit své zdravotnictví. A to s ohledem na stále nekončící přešlapy pardubických zdravotníků. Ti jednou špatně vytrhnou mandle, podruhé nedají novorozenci správné léky a nakonec vypoklonkují z čekárny člověka s koronavirem.