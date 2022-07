Ministr vnitra Vít Rakušan představuje plán na integraci ukrajinských uprchlíků. A co propojení gangsterů s politiky STAN, ozve se okamžitě z opozičních lavic. Rakušan schválí návrh na reorganizaci Národní centrály proti organizovanému zločinu. A co propojení gangsterů s politiky STAN, ozve se okamžitě z opozičních lavic. Rakušan uvede do funkce nového ředitele České pošty. A co propojení gangsterů s politiky STAN, ozve se okamžitě z opozičních lavic.