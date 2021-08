Kateřina Perknerová | Foto: Martin Divíšek

Klidné září nás věru nečeká. Předvolební kampaň půjde do finiše. Měl-li někdo předsevzetí bojovat čestně pomocí argumentů a programových bodů, zapomene na to a bude soupeře mydlit hlava nehlava, jako to už nyní činí Andreje Babiš. Pravda, zatím ostřeluje hlavně Piráty, ale pokud poroste trojkoalice Spolu, zřejmě dojde i na ni.