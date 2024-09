Třiadvacetiletá rodačka z amerického Houstonu Kayleigh (původním jménem Thao My Truong) se společně se svým slavnějším dvojčetem, Kaylynne Truong - historicky první vietnamskou hráčkou draftovanou do WNBA, vydávají po konci působení v Gonzaga University poprvé do Evropy. Kaylynne do řeckého PAOK Soluň, Kayleigh do Trutnova.

Dvojčata, přezdívaná „Truong Twins“, se narodila v roce 2001 v USA vietnamským rodičům. S basketbalem začala v pěti letech. V roce 2019 šly obě sestry na univerzitu Gonzaga University a staly se oporami. Letos přispěly k postupu mezi nejlepších 16 týmů v USA.

close info Zdroj: archiv Deníku zoom_in Kayleigh TruongováKaylynne byla v USA často přirovnávaná kvůli podobnému hernímu stylu k superstar NBA a olympijskému vítězi z Paříže Stephenu Currymu z Golden State Warriors. „Trutnovská“ Kayleigh se dostala se 484 asistencemi na 4. místo v historickém pořadí univerzity. Basketbalová dvojčata jsou velmi aktivní na sociálních sítích, každá má na Instagramu více než 70 tisíc sledujících. Pro Vietnam v loňském roce získala historickou zlatou medaili v basketbalu 3x3 na Hrách jihovýchodní Asie v Kambodži.

„Jsem velmi nadšená z příležitosti hrát za Trutnov. Mým cílem je zlepšovat se a růst jako hráč,“ uvedla Kayleigh Truongová. Rychlá rozehrávačka už přicestovala do Trutnova a zapojila se do tréninků. „Kayleigh bude dirigovat naši hru. Je to hráčka plná kreativity, která je technicky velmi zdatná. Má cit pro přihrávku a přehled na hřišti. Její pozitivní přístup a dovednosti budou benefitem pro celý tým,“ řekl o nové posile trenér týmu Kara Ján Hricko.

Kádr trutnovské Kary 1 Devon Brookshireová (30 let)

2 Anna Jedličková (20 let)

4 Natálie Vlčková (21 let)

5 Barbora Soukupová (20 let)

7 Tereza Strýčková (18 let)

10 Tereza Plašilová (18 let)

11 Breon Gunnelsová (25 let)

14 Amanda Kantzyová (28 let)

15 Kayleigh Truongová (23 let)

16 Lenka Křivská (18 let)

18 Aneta Finková (21 let)

19 Deana Stoyanovska (20 let)

25 Sara Rokkanenová (28 let)

41 Anna Zahradníková (17 let)

Sestava trutnovského týmu pro nový ročník Chance ŽBL je tak nyní kompletní. Kayleigh Truongová je poslední novou hráčkou. K dalším posilám společně s ní patří Švédka Amanda Kantzyová, Bulharka Deana Stoyanovska, Američanka Bre Gunnelsová a trojice mladých českých hráček Natálie Vlčková, Anna Jedličková, Barbora Soukupová. Novým trenérem se stal Slovák Ján Hricko. Klubu se zároveň podařilo udržet zahraniční opory z loňské sezony Finku Saru Rokkanenovou a Američanku Devon Brookshireovou.

Třicátý ročník v nejvyšší domácí soutěži odstartuje Kara Trutnov v pátek 27. září doma proti Slovance, ještě před tím se družstvo zúčastní tradičního předsezonního turnaje na vlastní palubovce. První přípravný zápas má navíc nově složený tým již za sebou.

První přípravné utkání na novou sezonu odehrály basketbalistky Kary na palubovce polského Isands Wichoś Jelenia Góra. Ambiciózní účastník druhé nejvyšší polské soutěže by letos rád oslavil postup do polské extraligy Orlen basket liga kobiet. V utkání si od úvodních minut držel náskok podkrkonošský celek, který na konci duelu atakoval stovku. Hned šest hráček si připsalo dvojciferný počet bodů, osm jich zaznamenala i nejčerstvější posila Kayleigh Truongová.

„Byl to náš první společný zápas. Hlavním úkolem bylo vidět hráčky v reálném souboji v podmínkách, které neznají. Měli jsme určitě dobré momenty, na kterých budeme stavět naši hru,“ pronesl k utkání trenér Kary Ján Hricko.

Isands Wichoś Jelenia Góra – Kara Trutnov 89:96 (22:28, 42:51, 66:78). Body: Dzierbicka 27, Kosalewiczová 19, Stepienová 15, Gradzkaová 13 – Rokkanenová 16, Brookshireová 15, Stoyanovska 13, Soukupová 12, Kantzyová 12, Gunnelsová 10, Truongová 8, Vlčková 6, Strýčková a Plašilová 2. Fauly: 17:21. Trestné hody: 16/12 – 19/17. Trojky: 11:10.

Už příští týden se od 19. do 21. září bude v hale při ZŠ Komenského konat mezinárodní turnaj O pohár města Trutnova.

close info Zdroj: BK Loko Trutnov zoom_in Oba celky na společném snímku po vzájemném utkání, které opanovala Kara.