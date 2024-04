/FOTOGALERIE/ O triumf v první lize v současnosti usilují basketbalisté Hradce Králové. Hraje se totiž rozhodující fáze sezony – play off. Po hladkém čtvrtfinálovém postupu přes tým Basket Brno U23 proti Královským sokolům stojí o poznání těžší soupeř. Semifinálová série s Litoměřicemi je po dvou duelech nerozhodná, v obou střetnutích se z výhry radovali hosté.

I. liga mužů, semifinále: Královští sokoli Hradec Králové (bílí) - Litoměřice. | Foto: Michal Výprachtický

„V hlavách máme jediné: chceme postoupit zpět do NBL,“ zaznělo z kabiny Královských sokolů před startem prvoligového play off. To znamená, že nejprve musejí ovládnout právě druhou nejvyšší soutěž a následně i baráž o místenku v dalším ročníku Kooperativa NBL.

Pouť vyřazovacími boji v I. lize Hradec odstartoval pohodovým čtvrtfinálovým postupem přes brněnské mladíky, které dvakrát vysoko porazil. V semifinále už ale narazil a na úvod doma nestačil na Litoměřice, což byla vůbec první prohra na vlastní palubovce v tomto prvoligovém ročníku.

Následně se ale Královští sokoli vzpamatovali a u soupeře dominovali. Série na dvě vítězství je tak vyrovnaná 1:1 na zápasy a o postupu do finále rozhodne třetí utkání. To se hraje ve středu 10. dubna od 18.30 hodin v třebešské hale.

I. LIGA MUŽŮ, čtvrtfinále play off

1. ZÁPAS: Královští sokoli Hradec Králové – Basket Brno U23 94:68 (32:16, 53:35, 72:53). Body: Sedmák 16, M. Welsch 13, Dlugoš 12, T. Mráz 12, Tkadlec 10, Dvořák 9, Jelínek 9, Stamenkovič 7, J. Svojanovský 6 – Strašák 13, Houzar 10, Svoboda 10, Šulc 10 (12 doskoků), M. Půlpán 7, Šimko 7, Korotchenko 5, Pavlík 4, M. Bálint 2. Rozhodčí: Hruša, Scholzová, Špaček. Trojky: 11:4. Trestné hody: 22/13 – 15/12. Doskoky: 34:37. Fauly: 19:20. Diváci: 148. 2. ZÁPAS: Basket Brno U23 – Královští sokoli Hradec Králové 76:92 (21:28, 37:50, 52:70). Body: Rychtecký 22 (10 doskoků), Šulc 11, M. Bálint 6, Houzar 6, Krátký 6, Svoboda 6, Šimko 5, Pavlík 4, M. Půlpán 4, Korotchenko 3, Strašák 2, Jež 1 – Dvořák 27, Sedmák 17 (11 doskoků), Jelínek 14, Dlugoš 11, Stamenkovič 7 (10 asistencí), M. Welsch 7, Tkadlec 6, J. Svojanovský 3. Rozhodčí: Dombrovský, Komprs, Nehoda. Trojky: 6:9. Trestné hody: 22/14 – 24/17. Doskoky: 38:34. Fauly: 24:22. Diváci: 153. Konečný stav série: 0:2.

Další výsledky – 1. zápasy: GBA Lions Jindřichův Hradec – BK Vividbooks Pardubice 82:71, Slavoj BK Litoměřice – BK Opava B 77:71, Tuři Svitavy – Sokol Pražský 76:64; 2. zápasy: BK Vividbooks Pardubice – GBA Lions Jindřichův Hradec 79:71, BK Opava B – Slavoj BK Litoměřice 63:71 (konečný stav série: 0:2), Sokol Pražský – Tuři Svitavy 66:93 (konečný stav série: 0:2); 3. zápas: GBA Lions Jindřichův Hradec – BK Vividbooks Pardubice 102:54 (konečný stav série: 2:1).

Semifinále play off

1. ZÁPAS: Královští sokoli Hradec Králové – Slavoj BK Litoměřice 77:82 (26:28, 41:48, 59:64). Body: Stamenkovič 15, Sedmák 14, Dlugoš 10, Dvořák 9, Tkadlec 9, Jelínek 7 (11 doskoků), T. Mráz 5, J. Svojanovský 4, M. Welsch 3, Kalný 1 – Karlovský 30 (10 doskoků), Maděra 27, Slowiak 8, Grunt 5, Haiblík 4 (11 doskoků), Dvořák 3, Gabriel 3, Rozsypal 2. Rozhodčí: Matějek, Pokorný, Znamínko. Trojky: 8:8. Trestné hody: 19/13 – 23/14. Doskoky: 38:48. Fauly: 17:16. Diváci: 213.

Další výsledek: GBA Lions Jindřichův Hradec – Tuři Svitavy 91:96.

2. ZÁPAS: Slavoj BK Litoměřice – Královští sokoli Hradec Králové 64:92 (26:24, 41:46, 56:75). Body: Karlovský 22 (10 doskoků), Slowiak 20, Maděra 9, Krupka 4, Rozsypal 3, Dvořák 2, Grunt 2, Zajíc 2 – Sedmák 28, Dvořák 14, Jelínek 13, J. Svojanovský 12, M. Welsch 10, Tkadlec 9, Stamenkovič 5, Dlugoš 1. Rozhodčí: Kučírek, Melichárek, Peterková. Trojky: 5:13. Trestné hody: 14/13 – 21/15. Doskoky: 39:33. Fauly: 16:17. Diváci: 150. Stav série: 1:1.

Další výsledek: Tuři Svitavy – GBA Lions Jindřichův Hradec 83:76 (konečný stav série: 2:0).