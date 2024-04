Stalo se něco, s čím se moc nepočítalo. Basketbalistky Hradce Králové ve čtvrtfinále play off Chance ŽBL vyřadily favorizovanou Slavii. Rozhodující pátý zápas série hrané na tři vítězství zvládly dokonce na palubovce soupeřek a stejně jako v předešlých letech si znovu zahrají o medaile. V semifinále Lvice čeká hegemon USK Praha, což znamená, že nejspíš pak zabojují o bronz proti jednomu ze dvou brněnských týmů Žabiny nebo KP Tany.

Chance ŽBL: BLK Slavia Praha (v bílém) - Sokol Hradec Králové. | Foto: Aneta Krobová

Po vyrovnaných úvodních dvou duelech série (71:70 pro Hradec a 71:70 pro Slavii) přišel třetí, který byl jednoznačně ve prospěch Pražanek (79:64) a už to vypadalo, že favorit postoupí, zatímco Východočešky budou mít konec sezony. Jenže pozor! Lvice se nikdy nevzdávají a bojují do úplného konce. Čtvrtý part doma zvládly vítězně (80:71) a rozhodující pátý mač v Praze jakbysmet (73:63).

Hradec byl v prvním poločase většinou ve vedení a když už se do něj dostala Slavia, hned si ho vzal zpět. Po přestávce už ani jednou neprohrával, Pražanky pouze ve třetí čtvrtině dvakrát vyrovnaly. V závěrečné části si Lvice už vítězství a tím i postup pohlídaly. Znovu je zdobila agresivní obrana s rychlým přechodem do protiútoku. Rozhodl i fakt, že měly více fyzických sil než soupeř, který nevyužíval takovou rotaci a hru stavěl jen na hráčkách základní pětky.

„Snažili jsme se na soupeře vyvíjet tlak, zrychlit hru a přechodovou fázi. Jsem strašně rád, že se nám to povedlo. Hrozně to mladému týmu přeju. Slavia je hodně zkušený celek a hraje velmi dobře. Občas jsem si říkal, jak je ubráníme, ale věřil jsem, že na pět zápasů je musíme uběhat. Přece jen větší rotace byla na naší straně,“ uvedl spokojený hradecký kouč Miroslav Volejník.

„Jsme strašně rády, že jsme vyhrály. Před začátkem play off došlo k výměně trenéra, což byl risk, ale vyšlo to. Série byla dlouhá a za stavu 1:2 jsem byla trošku nervózní, ovšem podařilo se nám to obrátit na 3:2. Je skvělé, z jaké pozice jsme se dostaly až sem, udělaly jsme kus práce a jsem na holky pyšná. Proti USK teď pošetříme síly a pak budeme bojovat o medaile,“ dodala pivotka Lvic Klára Vojtíková.

Nyní Hradec čeká semifinálové série s hvězdným USK Praha, která se bude znovu hrát na tři vítězné zápasy. Ten první je na programu hned v úterý 2. dubna od 15 hodin v české metropoli.

Chance ŽBL, čtvrtfinále play off – 5. zápas

BLK Slavia Praha – Sokol Hradec Králové 63:73 (17:20, 38:42, 52:55). Body: Hanušová 21, Rokošová 17 (10 doskoků), Suchanová 12, E. Žílová 8, M. Žílová 3, Ježková 2 – Velichová 16, Havrylchyková 11, Šubrtová 10, Effangová 9, Čuperková 9, Zeithammerová 8, Bolardtová 6, Vydrová 2, Vojtíková 2. Rozhodčí: Blahout, Bohata, Komprs. Trojky: 4:8. Trestné hody: 16/13 – 15/13. Doskoky: 41:40. Fauly: 10:17. Diváci: 131. Konečný stav série: 2:3.

Další výsledek: KP Tany Brno – Levhartice Chomutov 83:70 (konečný stav série: 3:2).