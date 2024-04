/FOTOGALERIE/ Podle předpokladů dopadlo úvodní utkání semifinále play off Chance ŽBL. Basketbalistky Hradce Králové vysoko prohrály na palubovce tuzemského hegemona USK Praha. Druhý zápas série hrané na tři vítězství se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna od 17 hodin na východě Čech.

Chance ŽBL, semifinále play off: USK Praha - Sokol Hradec Králové (v tmavém). | Foto: ČBF

Lvice berou semifinálovou sérii jako přípravu na následující boje o bronz, neboť sok z hlavního města je výkonnostně úplně jinde a zanedlouho jej čeká Final Four prestižní Euroligy.

První zápas tedy dopadl zcela podle očekávání. Český i evropský gigant si hned v úvodu vytvořil náskok, který se do přestávky vyšplhal na čtyřicetibodovou hranici. Druhý poločas se tak už jen dohrával, Lvicím se v závěru alespoň podařilo odvrátit inkasovanou stovku.

Bravo! Lvice v Praze dokonaly čtvrtfinálový obrat a i letos si zahrají o medaile

Z jejich kádru odpočívaly zkušené opory Kristýna Čuperková s Klárou Vojtíkovou a také Martina Šubrtová, které se po náročné čtvrtfinálové sérii potřebují dát fyzicky a zdravotně dohromady. Prostor tak dostaly především mladé hráčky, které se ve čtvrtfinále proti Slavii na palubovku tolik nedostaly.

„Věděli jsme, že po sérii se Slavií jsme trochu emočně vyždímaní a bylo to vidět, nebylo tam takové nasazení. Rozhodli jsme se ale, že v této sérii si zahrají holky, které v té minulé tolik nehrály a výsledek prostě dopadl, jak dopadl. Mrzelo mě nasazení v prvním poločase, v druhém se to trochu zlepšilo. Naše pivotky měly velké zdravotní problémy a podle toho to vypadalo. Budeme pokračovat dál a připravovat se na další sérii,“ hodnotil hradecký trenér Miroslav Volejník.

Vyrovnáno! Lvice odmítly konec. Rozhodující pátá bitva se hraje dnes v Praze

„Nehrálo nám dost starších a zkušenějších hráček, takže jsme dostaly příležitost my mladé a za to jsme rády. První poločas byl příšerný, dávaly nám samé snadné nájezdy na koš a my jsme neměly energii ani správný přístup k zápasu. Před druhým poločasem jsme si v šatně něco řekly, trochu víc jsme bojovaly a vypadalo to lépe,“ poznamenala mladá rozehrávačka Lvic Anna Brožová.

Chance ŽBL, semifinále play off – 1. zápas