Postupem ze čtvrtfinále Českého poháru přes Ostravu se basketbalistky Hradce Králové před Vánocemi probojovaly na Federální pohár 2024. Turnaj, na kterém se představí čtyři nejlepší týmy české pohárové soutěže a kvarteto družstev ze Slovenska, se hraje od pátku do neděle. Hostitelským místem 3. ročníku Final 8 Československého poháru je Diplomat Aréna v Piešťanech.

Chance ŽBL: BLK Slavia Praha (v bílém) - Sokol Hradec Králové. | Foto: Aneta Krobová

Právě domácí Čajky, které s jedinou porážkou vedou slovenskou extraligu, budou soupeřkami Lvic v pátečním čtvrtfinále (17.00). Hradecký tým je sice loňským finalistou a vítězem Federálního poháru z roku 2022, ovšem tentokrát bude v roli velkého outsidera. Navíc favorizované Piešťany požene plná hala a bouřlivé prostředí.

„Myslím si, že je to super soupeř do začátku turnaje, ale vyhrát nebude lehký úkol. Hrát před halou plnou domácích fanoušků bude těžké, přesto se těším,“ říká 19letá rozehrávačka Lvic Charlotte Velichová na adresu čtvrtfinálového soka, jehož kostru tvoří pětice zahraničních hráček a velezkušená Jurčenková.

Zatímco z české strany postoupilo na Final 8 kvarteto vítězů čtvrtfinále Českého poháru, Slovensko bude reprezentovat čtveřice nejlepších celků po základní části tamní extraligy.

„Slovenskou ligu nijak zvlášť nesleduju, ale některé výsledky registruju. Jsem ráda, že díky Final 8 mám možnost si zahrát i s týmy z jiných soutěží. Je to fajn příležitost si porovnat sily. Někdy v budoucnu bych si ráda zahrála v evropských pohárech, takže toto je skvělá zkušenost,“ dodává Velichová.

Chance ŽBL: BLK Slavia Praha (v bílém) - Sokol Hradec Králové.Zdroj: Aneta KrobováPrvenství obhajují Žabiny, které ovládly loňský turnaj v Hradci Králové. Brňanky jsou zároveň nejvýše nasazeným českým týmem, další pořadí je KP Brno, Chomutov a Hradecké lvice. Rozhodlo o tom postavení v tabulce Chance ŽBL.

Přestože hradecké basketbalistky čeká na úvod těžký protivník, na Slovensko rozhodně necestují s poraženeckou náladou. Naopak chtějí uspět. „Kvalifikovat se na Federální pohár bylo jedním z cílů pro tuto sezonu. Dalším je upevnit si pozici nejúspěšnějšího týmu v historii Federálního poháru, což si uvědomujeme a do Piešťan jedeme s ohromným nasazením i velkou vůlí uspět,“ pronesla zkušená křídelní hráčka Pamela Therese Effangová.

A jak to vidí trenér Peter Bálint? „Federální pohár je příjemným zpestřením k ŽBL. V první řadě jsme rádi, že se nám podařilo postoupit do finálového turnaje, kde budeme mít možnost změřit síly s nejlepšími slovenskými týmy a navíc účastníky Eurocupu. Do Final 8 samozřejmě nevstupujeme jako favorité, ale určitě se jedeme poprat o co nejlepší umístění. Doufám, že předvedeme kvalitní výkony a potěšíme věrné fanoušky,“ přeje si lodivod Lvic.

Federální pohár žen 2024