/GALERIE/ Ani ve druhém zápase v nadstavbové fázi Chance ŽBL nepoznaly basketbalistky Hradce Králové vítěznou radost. V nedělním dopoledním šlágru, který přenášel televizní kanál NovaSport1 a v brněnské Starez Aréně jej sledovalo 935 fanoušků, podlehly domácímu týmu KP Tany 63:79.

Chance ŽBL, nadstavba A1: KP Brno - Sokol Hradec Králové. | Foto: Bohuslav Stloukal

Východočeškám v moravské metropoli chyběly kvůli zdravotním problémům pivotka Klára Vojtíková a především hbitá reprezentační rozehrávačka Kateřina Zeithammerová, což se v jejich hře rozhodně projevilo. V úvodu hrál Hradec solidně a vedl 21:14. Brno se ale vzápětí dotáhlo a pak už se soupeři postupně vzdalovalo. Přesto Lvice bojovaly až do konce a rivalovi nedaly nic zadarmo.

„Těžký zápas. Chyběly nám dvě hráčky, ale myslím, že jsme to celkem zvládli. V první půli jsme na dvě minuty vypadli z rytmu, ve druhé na tři. To KP stačilo k tomu, aby se dostalo do pohodlného vedení a pak si zápas pohlídalo. Jinak jsem spokojený,“ hodnotil duel Peter Bálint, trenér Hradce.

FOTO: Špatný vstup do nadstavby. Lvice doma trápila střelba, daly jen 40 bodů

„Co se týče kondice, tak jsme skvěle připravené. Utkání proti KP jsou jedny z nejlepších v lize. Je to pro nás rival, těžký soupeř a mě obrovsky mrzí, že jsme byly ty horší. V doskakování bylo Brno lepší, je to jejich síla. Ale to jsme věděly, takže je pro nás trochu zklamání, že jsme to nezvládly víc redukovat,“ pronesla nejlepší střelkyně Lvic Pamela Therese Effangová.

Fanoušci Lvic.Zdroj: Bohuslav StloukalTak či tak Hradec musí prohru s KP hodit za hlavu a jít dál, zápasy teď totiž naskakují v rychlém sledu. „Máme na čem stavět a touto bojovností budeme ještě letos trápit kohokoliv z první čtyřky. Není špatné, že budeme hrát v nadstavbě ještě se Slavií. Máme v podstatě o jeden zápas play off víc. Pro nás je dobře, že budeme vědět, co čekat, i když soupeř také. Ale je to výhodnější, že máme přípravu na play off už v posledním zápase ligy,“ narážel kouč na fakt, že se jeho svěřenkyně ve čtvrtfinále utkají s pražskou Slavií, to už je jisté.

„Nadstavbu bereme jako přípravu na play off, ladíme formu a věřím, že vygraduje právě v play off proti Slavii. Věřím našemu týmu,“ dodala opora družstva Effangová.

Chance ŽBL, skupina A1 – 3. kolo

KP Tany Brno – Sokol Hradec Králové 79:63 (23:21, 45:35, 61:47). Body: A. Kopecká 14, Carterová 13, Hynková 13, Galíčková 9, Šotolová 8, E. Kopecká 7, Malíková 7, Svatoňová 5, Vondráčková 3 – Effangová 22, Čuperková 17, Vydrová 9, Velichová 6, Brožová 4, Bolardtová 2, Šubrtová 2, Havrylchyková 1. Rozhodčí: Scholze, Vávrová, Kult. Trojky: 8:5. Trestné hody: 27/13 – 11/8. Doskoky: 46:33. Fauly: 14:21. Pět osobních chyb: 0:1 (Čuperková). Diváci: 935.

Další zápas: ZVVZ USK Praha – Žabiny Brno 86:68 (23:24, 42:45, 64:58).

Federální pohár: Prohra a následné dvě výhry znamenají pro Lvice páté místo

TABULKA

1. USK Praha 20 20 0 1947:984 40

2. Žabiny Brno 21 17 4 1696:1347 38

3. KP Tany Brno 21 15 6 1685:1487 36

4. Slavia Praha 20 13 7 1466:1537 33

5. Hradec Král. 20 8 12 1380:1498 28

Ve čtvrtém kole Lvice přivítají tuzemského hegemona USK Praha. Utkání proti účastníkovi Final Four Euroligy se hraje ve středu 13. března od 18.30 hodin v hale na Eliščině nábřeží.