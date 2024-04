/GALERIE/ Obrat v sérii o bronzové medaile se nekonal. Basketbalistky Hradce Králové prohrály třetí zápas na palubovce KP Brno o čtrnáct bodů a celou sérii ztratily v poměru 0:3. V konečném účtování tak Lvice obsadily v letošním ročníku Chance ŽBL solidní čtvrtou příčku, což se před sezonou příliš nečekalo.

Chance ŽBL, o 3. místo: KP Tany Brno - Sokol Hradec Králové (v černém). | Foto: ČBF

Po domácím propadáku Východočešky v moravské metropoli zabojovaly a nebyly daleko od návratu série zpátky do Hradce Králové. Jenže to se nakonec nestalo, s KP Brno i potřetí v sérii o třetí místo prohrály, což znamená, že na ně zbyla stejně jako v loňské sezoně nepopulární „bramborová“ medaile.

Domácí Královopolanky byly v prvním poločase ve vedení, maximálně však o deset bodů. Do druhého poločasu ale přišly zlepšené Lvice a skóre během třetí čtvrtiny překlopily na svoji stranu. Bohužel čtvrtou periodu si za rámeček nedají. Vstřelily v ní totiž pouhopouhých pět bodů, což logicky na udržení vedení stačit nemohlo. Brňanky naopak nasázely několik trojek a mohly slavit.

FOTO: Místo vyrovnání série přišel doma debakl. Lvicím se bronz hodně vzdálil

„Přijeli jsme to zkusit a do poloviny poslední čtvrtiny to vypadalo pro nás dobře. Pak jsme bohužel zkolabovali v útoku, dostali jsme čtyři nebo pět slepených trojek, což rozhodlo. Jsem na naše mladé holky pyšný a jsem rád, že jsme postoupili do semifinále, zachránili ligu a tohle už byla spíš taková třešnička. Za dva zápasy v Brně jsem spokojený. Doma to nevyšlo, ale tentokrát musím hráčky pochválit. Jsou to všechno mladé holky, polovina jich maturuje, takže je to v pohodě. Jsme čtvrtí, sezona dopadla dobře,“ hodnotil nejen zápas hradecký kouč Miroslav Volejník.

„Jely jsme do Brna s cílem, že to otočíme, že vyhrajeme, abychom se vrátily zpátky do Hradce. To se nám nepovedlo. Vždycky jsme se na chvilku přiblížily a pak jsme udělaly nějakou chybu. Konkrétně já jsem udělala dvě, nakupilo se to a KP trestalo. Věděly jsme, že střílet umí, jsou u nich nebezpečné úplně všechny hráčky. Prostě jim to šlo,“ uvedla křídelnice Lvic Kristýna Čuperková.

Velká škoda. Lvice v Brně dlouho vedly, nezvládly až závěr. První bod má KP

Chance ŽBL, play off, o bronz – 3. zápas