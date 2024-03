Dvě domácí utkání, dva venkovní zápasy. Program basketbalistek trutnovské Kary v nadstavbové části Chance ŽBL byl předem daný. Nyní mají svěřenkyně trenéra Richarda Kucsy za sebou souboje před vlastním publikem. Po prohře od Chomutova Východočešky zvládly ohromně důležitou partii se Slovankou.

Ač Trutnov ještě 14 minut před koncem ztrácel deset bodů, dokázal výsledek otočit a tradičního soupeře porazit 67:60.

Chance ŽBLZdroj: Jan BartošJako klíčové momenty se ukázaly nejprve dvanáctibodová šňůra Kary právě od stavu 36:46, poté drtivý nástup do závěrečné čtvrtiny (15:1). Nejlepší trutnovskou střelkyní byla se sedmnácti body Brookshireová, dvojciferný počet bodů zaznamenaly také Gaislerová, Rokkanenová a Konstantinova. Na straně bojujících soupeřek hrály prim Hálová a Hrymaliuková.

Ve vyrovnané tabulce skupiny A2 se Kara posunula na osmé místo znamenající účast v play off, klíčovými bitvami sezony budou zbývající nadstavbové bitvy na palubovkách Ostravy (9. 3.) a Brandýsa nad Labem (16. 3.).

Má to ale jeden háček. V probíhající sezoně ještě trutnovský tým ani jednou nevyhrál venkovní duel. Všech čtyř vítězství dosáhl doma - dvakrát se Slovankou, jednou právě s Ostravou a Brandýsem.

Chance ŽBL, nastavbová skupina A2

Body: Brookshireová 17, Gaislerová 13, Rokkanenová a Konstantinova 11, Linhartová 6, Rusiňáková 4, Borsová a Finková 2, Králová 1 – Hálová 15, Hrymaliuková 13, Ondroušková a Levínská 7, Zítková 5, Mervínská 3. Rozhodčí: Nejezchleb, Holoubek, Kovář. Fauly: 24:17. Trestné hody: 24/16 – 26/16. Trojky: 7:6. Pět osobních chyb: 1:1 (40. Rokkanenová – 40. Zítková). Technické chyby: 0:1 (40. lavička Slovanky). Diváci: 250.

6. Levhartice Chomutov 19 9 10 1404:1409 28

7. SBŠ Ostrava 19 6 13 1301:1489 25

8. Kara Trutnov 20 4 16 1269:1585 24

9. DSK Basketball Brandýs 20 4 16 1240:1710 24

10. Slovanka 20 4 16 1368:1710 23

Ohlasy na utkání

Richard Kucsa, trenér Kary Trutnov: „Jsem velmi rád, že jsme zápas vyhráli. Bylo to opravdu vydřené vítězství. I když se nám nedařilo a dlouho jsme nemohli najít správnou obrannou a útočnou vlnu, tak jsme to nakonec prolomili. Klobouk dolů před hráčkami, jak makaly celých 40 minut, i když to místy s námi nevypadalo dobře. Velkou energii nám dali fanoušci, děkujeme za jejich podporu.“

Petr Stavěl, trenér Slovanky: „Gratuluji domácím k vítězství.“

Eliška Linhartová, hráčka Kary Trutnov: „První poločas se nám nevydařil tak, jak jsme chtěly. Jsem ráda, že jsme se dokázaly vrátit do zápasu, bojovaly jsme. Chtěly bychom poděkovat fanouškům, kteří při nás stáli a to nám hodně pomohlo k vítězství.“

Andrea Ondroušková, hráčka Slovanky: „Rozhodující byla obrana, také jsme měly dlouhý úsek, kdy jsme se nemohly trefit do koše. Nedaly jsme několik jednoduchých střel, ani trestné hody. To se podepsalo na výsledku utkání.“

Basketbalistky trutnovské Kary měly po skončení utkání důvod k radosti. Vyhráno ale ještě není…Zdroj: Jan Bartoš