V nejedněch vzdálených končinách lidé umějí žít doma stylově, tím spíš, když venku řádí mrazy a nepřízeň počasí. Domácí pohodu si relativně snadno může vytvořit téměř každý, a i to je princip hygge, dánského slova, vyjadřujícího útulnost, pohodu a radost i z tak běžné věci, jakou je sedět doma na pohovce v teplém svetru a koukat na sněhovou vánici za oknem.

Před pár lety tento výraz obohatil slovníky snad všech světových jazyků, stal se jedním z nejpoužívanějších hashtagů na Instagramu a podle Collinsova slovníku se umístil na pomyslné stříbrné příčce průzkumu Slovo roku, hned za pojmem brexit. Podobné i (zatím) o něco originálnější přístupy ale najdeme například i v Japonsku nebo Švédsku. A právě teď, když je zima v plné síle a aktuální dění posunulo obligátní vytváření „tepla domácího krbu“ na mnohem vyšší úroveň, nastává ten správný čas se s nimi seznámit.

Còsagach: potěšení z úkrytu před počasím

Poté, co byl v dnešní, takzvaně uspěchané a stresující době zaznamenán neuvěřitelný úspěch fenoménu hygge, by ho chtěl mít každý – ideálně takový, který by odkazoval tak daleko ke kořenům dané oblasti, jak to jen jde. A tak před třemi lety vznikl còsagach, skotská odpověď na dánskou pohodu. Pojem oživili pracovníci turistického portálu VisitScotland, když dali dohromady hodnoty, kvůli kterým turisté do Skotska jezdí – nevyzpytatelné počasí, před nímž lze najít útočiště v útulném srubu, penzionu nebo venkovské hospodě, to vše od podlahy po strop vyšperkované vlněnými plédy a ovčími houněmi. Nesmí chybět krb a něco hřejivého k pití, třeba horký nápoj s whisky.

Portál VisitScotland napověděl, že největší boom tohoto stylu přijde roku 2018, čímž nepokrytě lákal potenciální turisty do Skotska, jakožto nového cíle travel blogerů a influencerů, do živoucího ateliéru dokonalých fotek na Instagram. Co na tom, že výraz còsagach má nejeden háček… Vědci, zkoumající skotský gaelský jazyk poukázali na to, že slovo patrně neznamená „pocit pohodlí a útulnosti, který pociťujeme v úkrytu před nepřízní počasí“, ale z hlediska etymologie evokuje mluvčím gaelštiny spíše vlhké, mechem porostlé místo nebo také noru, ve které žijí nějaká malá stvoření, ať už reálná, nebo bájná. Koneckonců, i když pravý význam slova je asi jinde, nelze se zbavit představy, že taková zabydlená nora může takhle při zimě konotace útulnosti také navozovat… A i kdyby skotská domácí pohoda neměla žádný speciální název, inspirovat se jí můžeme.

Chata v horách a ovčí vlna

Ve Skotsku jde hlavně o tradici, lokálnost a nadčasovost, kvalitní doplňky, které si drží svůj styl desítky let. A stejně dlouho i vydrží. Hlavním materiálem je vlna, ať už v podobě přírodní ovčí kožešiny, nebo vlněné tkaniny s tartanovým vzorem na plédu, přehozu, povlaku na dekorativní polštář, ubrusu či závěsech. Určujícím motivem skotského stylu je chata v horách nebo lesích, která zvenku možná působí stroze, ale uvnitř překvapí svou útulností.

Zkuste letos nezazimovávat chalupu či chatu, a naopak si konečně pořiďte ta krbová kamna, která plánujete už dlouho. V konečném důsledku je jedno, jestli z okna pozorujete jezero Loch Lomond nebo Sázavu – základ tohoto přístupu je v tom „udělat si to doma hezké“, umět být sám se sebou nebo třeba s partnerem a užívat si ten pocit domácího bezpečí, ať už se venku děje cokoli.

Lagom: pohoda ve vyváženosti

Severské jazyky jsou známé svými speciálními výrazy pro skutečnosti a aktivity, k jejichž popsání my potřebujeme i několik vět. Stejně jako jsou tyto jazyky charakteristické třeba počtem výrazů označujících různé typy sněhu a povětrnostních vlivů, mají i specifické označení pro stavy charakterizující lidské pohodlí. Je to dáno zeměpisnou šířkou těchto oblastí – životy obyvatel tu významně ovlivňuje počasí. Důležité jsou tedy i pocity, které nastanou, když jsme schovaní před jeho rozmary. Patří sem i ono už trošku zprofanované hygge, které znamená domácí pohodu a radost z maličkostí, kterými jsme obklopeni. Méně známou charakteristikou je lagom. Tento švédský pojem bychom mohli přeložit jako „ani moc, ani málo, prostě tak akorát“.

Lagom se dobře ujal jako vodítko pro zařízení interiéru. „Pod pojmem severský styl si často představíme strohý, minimalistický interiér. Je to částečně správně, protože jeden z kořenů minimalismu je právě na severu. Není to ale podmínkou – sever je i o tom, vytvořit si doma pohodlné, harmonické prostředí, které rozsvítí náš den i v období, kdy ráno vysvitne slunce a pak se už prakticky celý den stmívá,“ vysvětluje interiérová designérka Kamila Kulčínská a dodává, že pro lagom je zároveň typická vyváženost. Tedy klidně poměrně zaplněný interiér, ale neutrální barevné tóny, sladěné doplňky a žádné rušivé elementy.

Co dalšího je lagom? „Nevtíravé, přirozené odstíny šedé, bílé, a béžové, světlé modré, zelené či hnědé – barvy zimní severské přírody. Dále třeba i luxusní zařízení či doplňky, ze kterých luxus ‚nekřičí‘, ale vidíme ho až na druhý pohled a skrývá se v kvalitě provedení,“ říká designérka.

Žádná samoúčelná krása

Lagom, to není ani tak minimalismus, jako především jednoduchost a nevtíravost. Jeho ozdobou je praktičnost. „Praktičnost je jednou ze základních devíz severských designových kousků – i proto jsou tak oblíbené, nadčasové, všestranně použitelné,“ dodává Kulčínská.

Projevuje se to především v bytových dekoracích, i když říkejme jim spíš doplňky, protože v lagom není nic jen tak samoúčelné na okrasu – přidanou hodnotou je fakt, že doplněk dokáže nějak obohatit náš každodenní pocit pohodlí. Třeba svíčka s přirozenou vůní nebo dřevěným knotem, který vytváří efekt praskání v krbu, dekorativní dóza, která skrývá něco dobrého na zobání ke kávě, nebo krásné a zároveň praktické pomůcky pro přípravu a vychutnání oblíbeného nápoje.

Klíčovými materiály jsou ty, které souzní s přírodou kolem nás – tedy třeba lokální dřevo, lněné či látkové doplňky, případně kožešiny či vlněné přehozy a také přírodní kámen nebo autorská keramika či výrobky ze dřeva.

Ikigai: odpočinek těla a mysli

Japonské interiéry vynikají až neuvěřitelnou nadčasovostí, promyšleností a minimalismem, který ovšem nepůsobí prázdně. Nejde o to, mít v interiéru co nejméně věcí, ale naopak věci, které opravdu potřebujeme, na kterých nám záleží, a které jsou pro nás jistým vodítkem nebo nám připomínají, proč jsme doma rádi, i proč bychom měli mít radost ze života. „Ikigai v překladu z japonštiny znamená důvod být či smysl života. Je to označení životní filozofie, která se zaměřuje na teorii štěstí,“ vysvětluje Marta Suchdolská, kreativní ředitelka Westwing CEE. „Učí vás, jak si udělat pořádek v tom, co opravdu chcete a potřebujete, užívat si malých věcí a dosáhnout naplnění v rušném světě.

A vězte, že o životě „tam venku“ vědí Japonci své – hektický život ve městech, týdny a měsíce práce bez dovolené, rozmary počasí a bohužel i přírodní katastrofy jsou součástí jejich životů. „Japonci hledají smysl života v klidu a odpočinku – pokud tedy chcete implementovat filozofii ikigai do svého vlastního života, stojí za to, začít s interiérovým uspořádáním, které podpoří vaše klidné vnitřní já,“ radí Marta Suchdolská.

Řád, barvy a jednoduchost

Jak začít? Jako první si vyberte styl. Fakt, že je ikigai japonského původu, neznamená, že musíte hned stavět posuvné stěny z rýžového papíru a věšet na zeď orientální vějíře. „Interiér ve stylu ikigai je rafinovanou kombinací až skandinávské funkčnosti a japonské estetiky. Jeden z nich se vyznačuje řádem a jasnými barvami, druhý tlumenými barvami, jednoduchostí forem i materiálů a motivy převzatými z přírody,“ popisuje Marta Suchdolská kombinaci, která dodá vašemu interiéru klid a vyváženost.

V zařízení a doplňcích vsaďte na přírodu a vybírejte materiály, jako jsou kamenina, keramika, dřevo, len nebo ratan. Jejich tlumené, přírodní barvy umožňují očím odpočívat a smyslům se uklidnit. Japonský styl preferuje jednoduché a čisté linie. Abyste dosáhli nedotčené čistoty, pořádku a rovnováhy, zkuste „vychytat“ moment, kdy vám v interiéru nic nechybí, ale zároveň ani nepřebývá, a zjistit určité minimum předmětů, kterého se budete držet.

A protože do interiéru nepatří jen doplňky, nábytek a barvy, ale především my sami, má pro nás Marta Suchdolská ještě třetí radu: Zastavte se a dýchejte. Pak už jen stačí rozložit meditační podložku nebo se pohodlně posadit do křesla a vypít hřejivé matcha latte. Nechť tento okamžik trvá!