Ve vnitrobloku staré smíchovské zástavby před několika lety vyrostl bytový dům. „Prošla jsem starými dveřmi a najednou se přede mnou objevila nová stavba. Příjemně mě překvapilo, jak architektonicky souzní s okolními domy. Neruší a lidem nabízí moderní standard bydlení,“ říká Katka Čábelková, interiérová designérka a zakladatelka Brunetti design. Majitel jednoho z nových bytů ji oslovil, aby mu vytvořila příjemné zázemí pro jeho občasné pobyty v hlavním městě. S prostorovým uspořádáním v rámci 2+kk byl investor spokojený, proto nebyly nutné stavební úpravy.

Nové se starým

Designérka vymyslela koncept, který prakticky propojuje nové trendy s prvky a materiály, které odkazují k okolní historizující zástavbě. „Snažila jsem se, aby interiér působil minimalisticky a moderně. Zároveň jsem použila materiály, které se využívaly v minulosti,“ vysvětluje Katka Čábelková. Například kovometal gold, který se objevuje v podobě mosazných kliček na oknech nebo oplechování střech, je nadčasový v rámci jakéhokoli času či slohu. Najdete ho proto na domech, které vznikly v osmnáctém, devatenáctém století i v předválečném období minulého století.

„Mám ráda jeho jemnější tóny s lehkou patinou, které pak oživím sametem nebo surovým dřevem. Vše se pak nádherně propojí,“ říká. V případě smíchovského bytu se prvky v zářivých měděných tónech objevují v podobě kuchyňských svítidel či květináčů. Teplou zlatavou barvu má i kuchyňská linka.

Jako dominantní barvu, která se prolíná celým interiérem, zvolila designérka odstín tmavě modré, použitý je na židlích, sedačce nebo závěsech. Zjemňujícím prvkem se stalo čalounění v sametovém provedení. „Podle mých zkušeností jsou tmavší barvy klientům příjemnější. Když je manažer celý den v zápřahu, chce si doma odpočinout v útulném prostředí, o které se postarají právě tyto tmavší barevné odstíny,“ konstatuje Katka Čábelková.

Propojení historizujících prvků s moderními napomáhá i tapeta s potemnělým motivem tropických rostlin na pozadí stárnoucí zdi, kterou umístila na stěnu v ložnici. „Působí decentně, není to kýč. Líbila se mi omšelost, která symbolizuje zub času na starých domech,“ vysvětluje designérka. Výsledný dojem umocňují lehce metalické odlesky, které do prostoru ložnice vnášejí hloubku. Tapeta vznikla na zakázku u italských dodavatelů Brunetti design, nejde o běžně prodejný dekor.

„Mám ráda věci, které jsou originální a podtrhují nějakou myšlenku. Právě takové jsou ale i prodávané vzory italských výrobců tapet, s nimiž spolupracujeme. Využili jsme je také v našem studiu. Klienti říkají, že působí jako umělecké dílo,“ říká Katka Čábelková. Ze zahraničí, konkrétně od značek Pedrali a Miotto, pocházejí i lampy či noční stolky v ložnici smíchovského bytu.

Bujná zeleň před stěnou

Tropické rostliny se však neobjevují jen na tapetách, staly se také hlavním dekoračním prvkem. „Dostat přírodu do interiéru i pocitově je pro nás hodně důležité. Inspirací se mi stala bujná zeleň, kterou potkáte v mém oblíbeném Thajsku nebo Malajsii,“ vysvětluje designérka. Každého, kdo vstoupí do bytu, okamžitě zaujme poloprůsvitná stěna v obývacím pokoji, za níž vystupují obrysy mohutných palem a dalších tropických rostlin. Celá instalace navozuje pocit propojení obytného prostoru například se zimní zahradou. Efekt je naprosto dokonalý. Přitom jde o plexisklo, za kterým vyrostla džungle z umělých rostlin. Iluzi tropického ráje pomáhá dotvářet podsvícení LED pásky, s jejichž pomocí lze měnit barevnost a intenzitu nasvícení k dokreslení nálady a atmosféry. Nehledě na to, že tato džungle nevyžaduje žádnou pravidelnou péči, což je v případě jen občasného pobytu majitele praktické.

„Rostlina je dekorací, která se neokouká, nepodléhá módním trendům. Vnese do interiéru další barvu. A když dáte do prostoru jednu velkou kytku, nemusíte vymýšlet deset dalších dekorací, na které se bude prášit a budou neosobní,“ přidává designérka další výhody zeleně, která, jak vidno, nemusí být nutně živě rostoucí.

Působivý a originální vizuální prvek Katka Čábelková sama vymyslela a společně s truhlářem i vyladila po stránce provozních technologií. „Příště bych jen místo plexiskla použila pevnější kalené sklo,“ dodává. Zeleň v interiéru navíc časem propojí pohled na stěnu protějšího domu porostlou živými popínavkami. Zamlžená džungle dává obytnému prostoru optickou hloubku, pomáhá ho zároveň i vizuálně otevřít pro komunikaci.

„Všichni dnes sice propojují kuchyni s obývacím pokojem, ale ve skutečnosti se partnerka při vaření dívá do zdi a partner, který sedí na sedačce zády k ní, sleduje televizi. Sociální kontakt proto nefunguje,“ vysvětluje designérka. Stejné by to bylo i ve smíchovském bytě, kdyby na „zelené“ stěně zůstala v původním uspořádání plánovaná televize. Přípojka našla využití při instalaci podsvícení předstěny z plexiskla a televizní přístroj stojí na komodě u sousední stěny. Obrazovku tak může sledovat i člověk, který právě vaří, a přímo komunikovat s hosty sedícími na sedačce nebo u stolu.

Zavěšená kuchyně

Platí optické pravidlo, čím víc podlahy vidíte, tím větší prostor vnímáte. Efektu zavěšeného nábytku, který zároveň podporuje vzdušnost centrálního obytného prostoru, proto využila designérka v případě kuchyňského koutu. „Levituje“ pracovní ostrůvek a část skříněk, další stojí na kovových podnožích. „Ty, které se propojují s konstrukcí kolem digestoře, vznikly podle mých návrhů. Stejný rastr se opakuje také pod televizní komodou,“ doplňuje Katka Čábelková.

Při instalaci zavěšeného kuchyňského nábytku však musela řešit problém s nedostatečnou nosností stěn, které byly v této části bytu opláštěné sádrokartonem. „Při návrhu jsem počítala, že budeme vrtat do panelu. Až při zaměření se zjistilo, že by stěny nemusely unést zatížení. Ve spolupráci s truhlářem jsme proto vymysleli, jak problém technologicky vyřešit a přitom zachovat původní návrh,“ poznamenává.

Na zdi za kuchyňskou linkou znovu použila tapetu se stejným vzorem, jako je v ložnici. V tomto případě jde o zalakovanou sklolaminátovou tapetu provedenou technologií WET. „Chtěla jsem se vyhnout použití obkladů či standardních kuchyňských panelů. Tato technologie se hodí do míst s vyšší vlhkostí. Mám s ní dobré zkušenosti, vyžaduje však mimořádně pečlivou a kvalitní instalaci,“ vysvětluje designérka. Tapeta spolu s šedou stěrkou na stěnách opět pomáhá pocitovému a vizuálnímu propojení kuchyňského koutu s hlavním obytným prostorem. Dostatečný úložný prostor, který nezatěžuje hlavní obytnou část ani ložnici, nabízí velkorysý šatník umístěný v prostoru chodby.

Katka Čábelková



Interiérovému designu se věnuje dvanáct let, původní stavařinu snoubí s kreativitou. Od návrhů interiérů postupně přešla ke komplexním realizacím. V roce 2015 založila ateliér Brunetti design, kde, jak říká, s láskou navrhují místa pro život. Největší podíl zakázek představují soukromé byty, ale narůstá také počet komerčních projektů.