O nebezpečí užívání opia získaného z nezralých makovic svědčí i případ, ke kterému došlo vloni v Poličce na Svitavsku. Třicetiletý zkušený narkoman Zbyněk Kvapil vyrazil se svým kamarádem Patrikem do polí, aby získali šťávu z makovic a přímo na poli vyrobili drogu. Opium si pak vpíchl do žil nejen Kvapil, ale to samé udělal i svému o téměř deset let mladšímu kamarádovi. Jemu však po předcházející konzumaci alkoholu a užití drogy selhalo srdce. „Po aplikaci opia mladík upadl do kómatu. Kvapil ho však nechal ležet na místě a nepomohl,“ konstatoval soudce Krajského soudu v Hradci Králové Petr Mráka. Zbyňku Kvapilovi proto uložil trest ve výši 11,5 roku odnětí svobody. Kvapil se však odvolal a Vrchní soud v Praze trest zkrátil na 10 let.