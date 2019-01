Náchodsko - V minulém roce bylo na území Náchodska spácháno celkem 2 706 trestných činů. Podle informaci, které nám poskytli náchodští policisté, je to o téměř čtyři stovky více, než v roce 2006. Převládá májetková trestná činnost, jako jsou například vloupání do automobilů a krádeže věcí a peněz ze stanů nebo zavazadel.

Ilustrační foto | Foto: archiv PČR

Nejvážnějšími případy byla série vloupání do benzínových stanic a loupežných přepadení na Náchodsku a Trutnovsku. Dále se policisté zabývali sérií krádeží motorových vozidel na Náchodsku.

Jak ukazují výsledky práce kriminalistů v náchodském regionu, tento vrůst je dán samotnou polohou Náchodska. Leží na totiž na spojnici tras mezi Krkonošemi a Orlickými horami. Navíc je jedním nejvýznamnějších hraničních přechodů do Polska.

V minulém roce na Náchodsku spáchalo 583 recidivistů 737 trestných činnů. Většinou se jednalo hlavně o pachatele polské národnosti. Dopouštěli se převážně majetkové trestné činnosti nebo násilí.

Vrůstá i kriminalita mládeže pod patnáct let. V roce 2007 policisté vyšetřovali 44 dětí, které se podíleli na 43 trestných skutcích.

Oběťmi trestných činů se v náchodském regionu stávají nejčastěji starší lidé, jejichž důvěry pachatelé zneužívají.

Jak uvedla mluvčí náchodské policie Eva Prachařová v online rozhovoru pro Deník, úspěšnost v objasněnosti kriminální činnosti na Náchodsku si na tom v porovnání s jinými regiony, jako například Rychnovsko, Trutnovsko nebo Královéhradecko, stojí dobře. „V rámci Východočeského kraje se pohybuje na předních místech. V letech 1997 až 2006 byl vždy na druhém až čtvrtém místě v objasněnosti. V minulém roce, zejména vlivem obměny managementu, skončil hůře. Nyní, počátkem tohoto roku se již opět pohybuje na předních místech kraje,“ informovala čtenáře policejní mluvčí. I co se týká úspěšnosti v pátrání po hledaných osobách, i zde je na tom Náchodsko dobře. Minulý rok bylo vyhlášeno pátrání po 284 lidech, z to 279 policisté našli.



Co se týká dopravních přestupků, bylo zjištěn jejich pokles a největší je u přestupků řešených blokově v dopravě a to o 51,4 procenta. Podle údajů, které nám poskytla policejní mluvčí, je to do značné míry způsobeno zvýšenou administrativní náročností, kdy řešení jedné blokové pokuty trvá nyní dopravní policejní hlídce i déle než deset minut a kolem tedy projede více vozů než dříve.

Nejčastějšími trestnými činy hospodářské kriminality byla neoprávněná držení platebních karet, úvěrové a další podvody. Zjištěno bylo také padělání bankovek.

Lehce stoupá počet násilných trestných činů, mezi nimiž byla jedna vražda, dvě ublížení na zdraví, jejichž následkem byla smrt, a loupež se zbraní v ruce v areálu čerpací stanice v Polici nad Metují.

V oblastní korupce je podle Evy Prachařové klid.