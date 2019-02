NÁCHODSKO - V úterý 4. prosince se na silnicích náchodského regionu stalo sedm dopravních nehod. Nikdo nebyl zraněn, celkové hmotné škody byly vyčísleny na 325 tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miloslav Dostálek

Dvě nehody způsobili dosud neznámí pachatelé. V jednom případě řidič vyjel ze silnice do zahrady rodinného domu, poboural plot, narazil do ovocného stromu a pak ujel, ve druhém případě řidič nezvládl řízení v zatáčkách u Nového Hrádku, vjel do příkopu a narazil do stromu. V tomto případě řidič zanechal auto na místě nehody a odešel. Po obou řidičích nyní policie pátrá.



Na úzkou silnici nezi obcemi Křižanov a Hořičky se vedle sebe nevešla dvě nákladní auta. Řidič Iveca si nenajel dostatečně k pravému okraji a auta o sebe při míjení narazila levými zpětnými zrcátky. Řidič Iveca se po střetu lekl, strhl řízení vpravo a sjel do příkopu, kde bokem zachytil o čtyři stromy a sloup telefonního rozvodu. Nikdo nebyl zraněn, hmotná škoda byla vyčíslena na 160 tisíc. Alkohol byl vyloučen dechovou zkouškou.